Am Freitagabend konnten Spaziergänger am Fuße der Weidlinger Weinhänge Zeugen einer kleinen, musikalischen Zeitreise in die amerikanischen Dreißiger-Jahre werden und dabei Paare beim Tanzen des zu jener Zeit populären „Lindy Hop“ beobachten. Dabei waren sie auch herzlich dazu eingeladen, sich spontan bei kühlen Erfrischungen und leckeren Imbissen unter die Tanzenden zu mischen.

Die Idee zu diesem halb-öffentlichen Event, das unter Einhaltungen der gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung stattfand, hatte Gastro-Unternehmerin Patricia Kriechbaum. Seit Juni steht sie mit ihrem „Wagerl ins Glück“ beim Gasthaus Trat. „Da am Bach ist es einfach die optimale Location für so eine Veranstaltung. Ich wollte schon seit Längerem so etwas auf die Beine stellen, doch auf meinem alten Standort in der Hofkirchnergasse wäre das räumlich nicht möglich gewesen“, erzählt Kriechbaum begeistert über die stimmungsvolle Tanzatmosphäre am Ufer des Weidlingbaches beim Gasthaus Trat.

Profitänzer leiteten den Tanzworkshop an

Unterstützung bekam die ehemalige Tanzlehrerin von Kollegen der Wiener Tanzschule „Some Like It Hot!“. Deren Team leitete den Tanzworkshop und instruierte die Teilnehmer beim Erlernen und Ausüben der Tanzschritte. Dabei erklangen als passende musikalische Untermalung Klassiker der amerikanischen Swing- und Big Band Musik der 20er und 30er Jahre. Das Publikum nahm das Angebot dankbar an und hatte sichtlich viel Spaß beim Schwingen der Tanzbeine.

Für Patricia Kriechbaum war die Veranstaltung auch ein kleines Experiment, und sie erläutert, wieso es in den sozialen Medien keine Vorankündigung gab: „Niky (Trat) und ich wollten die Veranstaltung diesmal nicht an die große Glocke hängen. Wir luden in erster Linie Stammgäste und spontane Passanten ein.“ Aber nach der positiven Resonanz beim Publikum wird es aller Wahrscheinlichkeit nach einen weiteren „Lindy Hop“-Abend mit rechtzeitiger Vorankündigung auf Facebook und Instagram geben.

Klassische Modetänze wie „Lindy Hop“, „Charleston“ oder „Jive“ feiern seit einiger Zeit ein Revival und kommen auch beim jüngeren Publikum gut an. Auch modisch wird bei den dazugehörigen Events in der Regel auf passende, authentische Requisiten geachtet, um den richtigen Zeitgeist einzufangen.