Zwergenstadt Weidling: Mit Bärten und Zipfelmützen

Wie das echte Leben, nur alles etwas kleiner. Der Verein „Lebenswertes Weidlingtal“ beginnt sein Veranstaltungsjahr am Samstag, 22. April, mit der „Zwergening Party“.

Der Name des Events ist an den englischen Begriff „Gardening Party“ angelehnt. Um 14.30 Uhr geht es bei der Furt in der Feldergasse mit der Wahl des Zwergenbürgermeisters los. Hier hat Adolf Heinrich bereits 1988 mit der Bepflanzung der damaligen Schutthalde begonnen. Bis heute pflegt er mit seiner Familie die „Zwergenstadt“. Der Verein freut sich über zahlreiches Erscheinen mit Familie und Freunden.

