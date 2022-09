Klosterneuburger Herbst mit Ausstellungen, Kabarett & Benefizkonzerten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Veranstaltungsherbst ist schon im Gang, und für vielerlei Interessen ist dabei gesorgt. Wobei es durchaus zur einen oder anderen Terminänderung kommt.

So hätte am vergangenen Wochenende eine vom Verein „Wir sind Musik“ organisierte Aufführung der Operette „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky in der Babenbergerhalle stattfinden sollen. Laut Auskunft des Kulturamts wurde die Produktion einstweilen verschoben und soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Verschoben werden muss auch – wie bereits berichtet – der Auftritt von Heilbutt & Rosen vom Mittwoch, 21. September, ein Ersatztermin wird nachgenannt.

Benefiz mit den Strottern in Wien für NF-Kinder

Wer musikalischen Genuss mit einem guten Zweck verbinden will, ist am Donnerstag, 22. September um 19 Uhr beim Benefizkonzert der Strottern im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien gut beraten.

Der Reinerlös kommt dem Verein NF Kinder und dem NF Kinder Expertisezentrum in Wien zugute, wo Betroffene der seltenen Tumorerkrankung Neurofibromatose umfassende Versorgung finden.

Aufgrund des begrenzten Platzkontingents wird eine Anmeldung unter www.nfkinder.at/benefizkonzert-strottern erbeten (Spenden-Richtwert ab 35 Euro). In der Pause und im Anschluss an das Konzert werden kleine Speisen und Getränke für das leibliche Wohl sorgen und bei einer Tombola tolle Preise verlost.

Wer zusätzlich helfen möchte, kann dies mithilfe der dafür lancierten Spendenaktion unter www.nf-zentrum.at/jetzt-spenden tun.

Gruppenausstellung in der Villa Wertheimstein

Wer sich für bildende Kunst begeistert, könnte am Freitag, 23. September einen Abstecher nach Wien-Döbling unternehmen, wo im Bezirksmuseum in der Villa Wertheimstein die Künstlergemeinschaft Westliches Weinviertel zur Vernissage lädt (18 Uhr).

Mit dabei sind unter anderem auch Mitglieder des Künstlerbunds Klosterneuburg: Margit König (deren Tierbilder noch bis 30. September jeweils Montag bis Freitag zwischen 8 und 15.30 Uhr im Amtshaus Hietzing zu sehen sind) und Erhard Bail. Außerdem: Heinz Baier, Günther Frank, Reinhard Berger, Anton Jessner, Andreas Stasta, Maria-Magdalena Steiner und Birgit Krammer.

Diese Gruppenausstellung ist dann nur noch am Wochenende 24./25. September jeweils von 14 bis 18 Uhr zu besuchen.

Gipfelstürme und Erlebnisse einer Bergsteigerlegende

Alpinisten wird es an diesem 23. September eher in den Raiffeisen-Festsaal verschlagen, wo Bergsteigerlegende Peter Habeler seine spannende Lebensgeschichte erzählt. Der Zillertaler Extrembergsteiger und Bergführer berichtet über seine großen Bergfahrten gemeinsam mit Reinhold Messner, aus dem Yosemite Valley, USA, an dessen Wänden er als erster Europäer die schwierigen Kletterrouten bezwang, und natürlich dürfen auch der Everest, die Berge in der Todeszone des Himalaya und seine vor einigen Jahren erfolgte Durchsteigung der Eiger-Nordwand mit David Lama, der 2019 in Kanada bei einem Lawinenunglück 28-jährig ums Leben gekommen ist, nicht fehlen.

Vorreservierung unter Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer bei Blumen Schittenkopf, Rathausplatz 15 oder unter office@oetk-klosterneuburg.at.

Ludwig Müller: „Was lange gärt, wird endlich Wut“

„Unverpackt - Was lange gärt, wird endlich Wut“ lautet der Titel des aktuellen Kabarett-Programms von Ludwig Müller, der am Samstag, 24. September im Kellertheater Wilheringer-hof auftritt. Zur Freude aller Fans des Müller’schen Wortwitzes gipfelt die häusliche Unruhe in einer multilingualen Remasuri.

Zwei Erstaufführungen, Beethoven und Libido 50+

Ein Benefizkonzert für die Ukraine veranstaltet die Internationale Albrechtsberger-Gesellschaft am Sonntag, 25. September um 15 Uhr in der Evangelischen Kirche, unter anderem mit zwei Erstaufführungen – ein Requiem und ein Alma Mater – von Johann Georg Albrechtsberger. Tickets unter 0676 / 324 66 70.

„Mozarts Geist aus Haydns Händen“ lautet wiederum das Motto beim Abo-Konzert des Ensembles Neue Streicher am Dienstag, 27. September im Augustinussaal mit Werken von Haydn, Mozart und Beethoven, am Dirigentenpult steht Milan Turkovic. Die Sopranistin Regine Hangler wirkt als Solistin mit, Ingrid Wendl liest aus Briefen Beethovens.

„Sexy hat kein Ablaufdatum“ ist Johanna Rieger überzeugt, die am Freitag, 30. September im Kellertheater Wilheringerhof mit ihrer kabarettistischen Sichtweise der Generation 50plus zu erleben ist.

