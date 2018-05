Alle Veranstaltungen in der Region Klosterneuburg.

KLOSTERNEUBURG | Von 25. bis 27. Mai verwöhnen die Florianis beim Feuerwehrfest der FF-Klosterneuburg im Katastrophenlager (Donaustraße 80) ihre Gäste. Am Freitag startet das Fest um 17 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag kann bereits ab 10 Uhr gefeiert werden.

| Hornstein