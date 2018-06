Alle Veranstaltungen in der Region Klosterneuburg.

WEIDLINGVom 8. bis 10. Juni lockt die FF-Weidling nicht nur mit Süßem zum traditionellen Feuerwehrfest. Viele kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Highlights werden ebenso geboten. Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr, am Samstag bereits um 12 Uhr, und am Sonntag kann ab 10 Uhr gefeiert werden.

