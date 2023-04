Der Frühling bringt Feste nach Klosterneuburg

Das Frühjahr ist da, und gespickt mit Veranstaltungen wie eh und je. Ein erster Überblick, was in der Stadtgemeinde vorbereitet wird und worauf sich die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger freuen dürfen.

Sportlich geht es schon an diesem Wochenende los: Am Samstag, 22. April, wird um 15 Uhr der Workout-Park („Calisthenics-Park“) in der Au eröffnet, mit Shows, Gewinnspiel und einer „Workout-Challenge“.

Information zum Thema Blackout-Vorsorge gibt es in vier Vorträgen, die am Dienstag, 25. April, Beginn 18 Uhr im Großen Saal im Rathaus starten. Dabei möchte der Zivilschutzverband vermitteln, wie man vorsorgen kann und was im Ernstfall zu beachten ist. Zweiter Termin vor dem Sommer ist Montag, 22. Mai im Ortszentrum Weidling, Beginn ebenfalls 18 Uhr, im Herbst geht es in Kritzendorf (19. September, Amthaus) und Kierling (7. November, Pfarrsaal) weiter.

Am Freitag, 28. April, wird der Frühjahrsmarkt hoffentlich viele Interessierte auf den Rathausplatz locken. Ab Freitag, 5. Mai wird es am Kardinal Piffl Platz Veranstaltungen zu den Tagen der Musikschulen geben, bis inklusive Samstag, 13. Mai mit Konzerten im Raiffeisensaal sowie in er Babenbergerhalle.

Am Wochenende vom 6. und 7. Mai reisen wir in der Zeit zurück: Stadt und Stift laden am Stiftsplatz wieder zum großen Mittelalterfest.

Mobilitätsmäßig in die Zukunft, zumindest der Vision der Veranstalter nach, geht es am darauffolgenden Samstag und Sonntag: Am 13. und 14. Mai laden Radlobby und Stadtgemeinde Klosterneuburg zum Radfest am Rathausplatz. Unser aller Zukunft thematisieren auch die „Tage der Artenvielfalt“ des Biosphärenpark Wienerwalds, die heuer am HBLA-Versuchsgut Agneshof am Freitag, 2. und Samstag, 3. Juni abgehalten werden.

Zurück in die Vergangenheit springen wir mit der Eröffnung der Sonderausstellung Sammlung St. Martin des Stadtmuseums am Donnerstag, 22. Juni.

Den für so manchen Schüler schönsten Tag des Jahres – den Ferienbeginn am Freitag, 30. Juni, hat ORF-Biogärtner Karl Ploberger ausgewählt, um mit einem „Natur im Garten“-Team beim Bauernmarkt am Rathausplatz zu besuchen und den Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern Tipps zu geben.

