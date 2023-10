Das tut sich am Wochenende in Klosterneuburg

Fr, 6. Oktober

Kritzendorf: Der Winzer Peter Pscheidt veranstaltet von 18 bis 21 Uhr, mit Begleitung seiner 2022er Weine, eine Vernissage des Künstlers Peter Strausky . Anmeldung erwünscht aber nicht erforderlich unter 0664/341 0635. Infos unter www.derwinzer.at

Klosterneuburg: Von 15 bis 18 Uhr findet der Second Hand Markt im Pfarrzentrum Schiefergarten statt.

Klosterneuburg: Der Lions Flohmarkt findet von 14 bis 18 Uhr in der Babenbergerhalle statt.

Weidling: Der Bridge Club Babenberg Klosterneuburg lädt ab 15.30 Uhr ins Gasthaus Trat zum Hausturnier. Anmeldung unter 0664/887 088 14 (Bitte keine SMS) oder anmeldung@bcbk.at

Klosterneuburg: Der 10. Klosterneuburger Jägerabend findet ab 19 Uhr beim Heurigen Schmuckenschlager statt. Anmeldung bei Christian Eckstein unter 0676/408 38 05 oder Heidi Zlamala unter 0664/ 390 82 59.

Klosterneuburg: „Sag Du Florian – was ist jetzt schon wieder“ mit Scheuba und Klenk beginnt um 20 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof. Weitere Infos und Bestellung unter 02243/444 351 oder über kulturamt@klosterneuburg.at, Tickets auf www.eventjet.at

Sa, 7. Oktober

Kritzendorf: Auch heute veranstaltet der Winzer Peter Pscheidt von 18 bis 21 Uhr, mit Begleitung seiner 2022er Weine, eine Vernissage des Künstlers Peter Strausky . Anmeldung erwünscht aber nicht erforderlich unter 0664/341 0635. Weitere Informationen unter www.derwinzer.at

Klosterneuburg: Der Second Hand Markt im Pfarrzentrum Schiefergarten findet von 9 bis 18 Uhr statt.

Klosterneuburg: Abendmusik in der Sebastianikapelle: Das Benefizkonzert mit anschl. Erntedankbuffet beginnt um 19.30 Uhr. Es musizieren Schüler und Ensembles der J. G. Albrechtsberger Musikschule.

Klosterneuburg: Der Kinderflohmarkt findet von 13 bis 17 Uhr im Aupark bei jedem Wetter statt.

Klosterneuburg: „R.O.X.Y. – Der Geist, den ich NICHT rief“ von Paul Sommersgutter beginnt um 20 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof. Infos und Bestellung unter 02243/444 351 oder kulturamt@klosterneuburg.at, Tickets auf www.eventjet.at

Klosterneuburg: Heute findet der Lions Flohmarkt von 10 bis 18 Uhr in der Babenbergerhalle statt.

Weidlingbach: Das Oktoberfest der FF Weidlingbach beginnt um 10 Uhr im Feuerwehrhaus.

Klosterneuburg: Der Workshop „Naturseifen selber machen“ findet von 10 bis 13 Uhr im APIS-Z statt. Anmeldung unter 0664/662 87 94 oder info@lisagibon.com

Kierling: Am Open Door Tag des Franz-Kafka Gedenkraums kann dieser von 10 bis 14 Uhr besucht werden. Weitere Informationen unter www.franzkafka.at

Kritzendorf: „Waldbaden – Eintauchen in die Stiftswälder“ findet zum Thema „Loslassen“ statt. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Kritzendorf, Spielplatz. Tickets und weitere Informationen auf www.stift-klosterneuburg.at

Höflein: Die „Abendmusik“ mit dem Vokalensemble Zeiselmauer im Rahmen der „Benefizkonzerte zugunsten der Orgelrenovierung“ beginnt um 19 Uhr in der Pfarre mit anschließendem Buffet. Sitzplatzreservierung unter 0699/11 29 56 04

Klosterneuburg: Am Tag der offenen Tür im Stadtmuseum sind die Pforten von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Um 15 und um 17 Uhr gibt es gratis Führungen, außerdem eine Schnitzeljagd, einen Bücherbasar und Konzertvariationen der Musikschule. Kontakt: 02243/444 299 oder stadtmuseum@klosterneuburg.at

Klosterneuburg: Das Familienkonzert „Pfiffi und ihre Freund(t)e“ für Kinder von 6 bis 99 Jahre beginnt um 16 Uhr in der Stiftskirche. Weitere Informationen unter www.stift-klosterneuburg.at/event/freundt-musiken/

Klosterneuburg: Das erste Heimspiel der BK IMMOUnited Dukes in der neuen Saison beginnt um 17.30 Uhr im Happyland gegen die Swans Gmunden.

So, 8. Oktober

Klosterneuburg: Die Tierhilfe Klosterneuburg veranstaltet auf der Tierhilfewiese-Magdeburggasse von 11 bis 15 Uhr die Infoveranstaltung „Rund um das Tier“. Um 15 Uhr findet die Tiersegnung statt.

Klosterneuburg: Heute findet der Lions Flohmarkt von 10 bis 14 Uhr mit musikalischem Frühschoppen und Live Musik der Stadtkapelle in der Babenbergerhalle statt.

Klosterneuburg: Ab 11 Uhr findet man Einlass zum Oktoberfest bei der Jausenstation “Erdbeere“ beim Aupark. Ab 12 Uhr gibt es Spanferkel mit Kraut und Knödeln. Reservierungen unter 0664/24 34 288.

Klosterneuburg: Der Second Hand Markt im Pfarrzentrum Schiefergarten findet von 9 bis 17 Uhr statt.

Kierling: Um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche eine „Serenade“ statt. Die Philharmonie Klosterneuburg präsentiert einen interessanten Mix an Konzertstücken für Streicher. Karten sind an der Abendkassa erhältlich, Reservierungen unter klosterneuburg.philharmonie@gmail.com

Klosterneuburg: Katzmayer-Oman lädt ab 14 Uhr zum Weinherbst am Buchberg.

Sollte Ihnen eine Veranstaltung fehlen, schreiben Sie uns unter redaktion.klosterneuburg@noen.at.