Startschuss für Tunnelbau zwischen Klosterneuburg und Korneuburg

Auf Korneuburger Seite haben die Vorbereitungsarbeiten nun begonnen. Im November starten voraussichtlich erste Baumaßnahmen auf Klosterneuburger Seite. Die Tunnelarbeiten selbst sind für Jänner nächsten Jahres angesetzt. Dann beginnt von Klosterneuburg aus der wichtigste Teil dieser unterirdischen, zukunftsweisenden Verbindung der Schwesternstädte.

Blindgänger-Annahme verzögerte den Bau

Die berechtigte Annahme, dass in der Au Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen, verzögerte den Baubeginn erheblich. Auch der Naturschutz fordert viele Auflagen. „Die Vorbereitungsarbeiten laufen schon, da gibt es seltene Lilien, die sind geschützt. Auch auf in der Au brütende Fledermäuse wird Rücksicht genommen“, so EVN-Presseprecher Stefan Zach.

Was die Bombensuche betrifft, ist man bis dato noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Die Strategie derzeit beschreibt der Pressesprecher wie folgt „Es liegt so viel Unrat im Boden, auch Metall. Die Spezialfirma, die sich damit beschäftigt, kann daher nicht exakt ausloten, ob es sich dabei um Bomben handelt oder nicht.“ So ist die Entschärfungsfirma während der Grabarbeiten dabei, um im Ernstfall eingreifen zu können.

Auch wenn es Schwierigkeiten gibt: Mittels eines Mikrotunnels sollen die Versorgungssysteme der beiden Stadtgemeinden miteinander verbunden werden. Für das Verlegen der unterschiedlichen Leitungen – Trinkwasser, Naturwärme, Internet, Strom und Gas – investiert die EVN rund zehn Millionen Euro. Damit soll die Versorgungssicherheit in der Region zusätzlich verbessert und der Ausbau der nachhaltigen Energieversorgung weiter vorangetrieben werden.

Der Donautunnel im Detail

Der rund 450 Meter lange Tunnel mit einem Innen-Durchmesser von zwei Metern soll auf Klosterneuburger Seite am nördlichen Rand der Rollfährensiedlung beginnen und auf Korneuburger Seite in Tuttendörfl enden.

Der Tunnel wird im Rohr-Vortriebverfahren mit einem Radius von 1.600 Metern gebohrt, was bedeutet, dass die Bohrung in „Bananenform“ verläuft, mit einer Überdeckungshöhe bis zur Donausohle von etwa fünf Metern im Uferbereich und maximal 11 Metern in der Donaumitte. Er beherbergt unterschiedliche Leitungen, wie Trinkwasser, Naturwärme, Internet, Strom und Gas.

„Die weltweite Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig die Erhöhung der regionalen Versorgungssicherheit ist. Mit dieser neuen Verbindung wird die Versorgung unserer Stadt entscheidend verbessert und ausgebaut“, meint Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.