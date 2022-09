Klosterneuburg: Leopold Knebelsberger und sein Tiroler Eck

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 15. September 1814 wurde Leopold Knebelsberger in Klosterneuburg geboren. Sein Vater war Mesner und Organist in St. Martin. Dort erhielt er nicht nur seinen ersten Musikunterricht. Hier steht mit dem „Tiroler Eck“ seit über 50 Jahren ein Denkmal an den Komponisten des Andreas Hofer Liedes.

Am 6. September 1964 erfolgte nicht nur die öffentliche Proklamation der Patenschaft über die Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland am Rathausplatz, sondern auch die feierliche Enthüllung und Einweihung des „Tiroler Ecks“ bei der Pfarrkirche St. Martin.

Zu den Klängen des Tiroler Marsches traf der Festzug vor der Martinskirche ein. Der malerische Vorplatz beim Kirchentor konnte nicht einmal die prominenten Festgäste, unter ihnen auch Nachfahren Knebelsberger, alle fassen. Neben Vertretern der Landes- und Ortspolitik fanden sich auch Abordnungen aus Tirol, allen voran Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Gamper, und dem Sudetenland ein.

Von Klosterneuburgern für einen Klosterneuburger

Es war der Verdienst des Kameradschaftbundes „Treue“ unter Obmann Johann Leidlmayer mit Unterstützung eines Aktionskomitees, dem Komponisten des Andreas Hofer Liedes, das seit 1948 Tiroler Landeshymne ist, ein wichtiges Denkmal zu widmen. Die Umsetzung erfolgte zur Gänze in Klosterneuburg – nach Entwürfen des akademischen Bildhauers August Bodenstein, durch das Steinmetzunternehmen Hornstein sowie die Trofaiacher Eisen- und Stahlwerk AG.

Das Steinmonument aus Mannersdorfer Kalk ziert ein Portraitmedaillon Knebelsberger. Darüber klafft ein Spalt, der die Teilung Tirols symbolisiert. Obenauf thront der Tiroler Adler aus 40 kg Gusseisen, der mit aller Kraft versucht, den weiteren Auseinanderfall zugunsten der kulturellen Einheit aufzuhalten.

