Immer mehr Sportvereine verschwinden von der Fußball-Landkarte. Im Tullner Bezirk ganz besonders. 19 Kampfmannschaften (in 1. und 2. Landes-, Gebietsliga, 1. und 2. Klasse) gibt es ab der Saison 2019/20 noch. Sechs (!) weniger als in der Meisterschaft 2010/11, als der Bezirk mit 25 Herren-Teams den Höchststand an Fußball-Kampfmannschaften verzeichnete.

NÖN - Seit 1911 gibt‘s organisierten Fußball in Niederösterreich unter dem Dach des NÖ-Verbandes. Aktuell sind 503 Vereine Mitglieder des NÖFV.

- Der Höchststand datiert aus dem Jahr 2000, als rund 60.000 Kicker in 523 Klubs am Ball waren. Zur Zeit sind es rund 57.000 aktive Fußballer bei den blau-gelben Klubs.

- Rückgang bei den Frauen: Waren 2015 noch 78 weibliche Teams im Meisterschaftsbetrieb, sind‘s heuer nur mehr 63.

Die Liste an Problemen liest sich fast überall gleich. Zu wenige Funktionäre, fehlende Sponsorgelder, Probleme, die erforderliche Zahl an Jugendmannschaften zu stellen.

Klosterneuburg steht auf stabilen Beinen

In Klosterneuburg kennt man diese Probleme weniger. Der FCK zählt noch immer zu den größten Nachwuchsvereinen des Landes und kann nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei den Funktionären auf eine breite Basis zurückgreifen.

Christoph Nurschinger Zu schnell zu groß geworden

„Es findet sich eigentlich immer jemand für die verschiedenen Aufgaben. Die Last ist bei uns zum Glück auf viele Schultern verteilt“, berichtet FCK-Obmann Stephan Faulhammer. Dabei profitiert man vermutlich auch von der Vereinszusammenlegung im Jahr 2015. In Funktionärsnot war man zwar damals nicht, die Bündelung der anderen limitierten Ressourcen auf nur einen Verein hat allerdings sicherlich positiv zur Entwicklung beigetragen. Vor allem im Nachwuchsbereich ist man konstant erfolgreich und hat außerdem immer genügend Freiwillige, um die Schar an fußballbegeisterten Kindern zu trainieren.

Gebündelte Ressourcen durchaus vorteilhaft

Ungleich komplizierter ist das Szenario, wenn zwei Mannschaften um die selbe Spielerbasis und die selben Ressourcen wetteifern müssen. Die Zusammenlegung scheint in Klosterneuburg daher für Stabilität und eine gute Entwicklung gesorgt zu haben. Jene Vereine, die momentan um ihre Existenz kämpfen, gehen nicht umsonst teilweise ähnliche Fusionswege und scheinen gut beraten sein.

Für den Bezirksverein Großriedenthal war aber selbst dies keine Möglichkeit, da eine Spielgemeinschaft nur zwischen zwei, nicht aber drei Vereinen eingegangen werden kann. Der Plan, mit Kirchberg und Altenwörth zu kooperieren, musste fallen gelassen werden.

„Es kommen zu wenige Kinder nach, das hat es für uns immens schwer gemacht. Wir haben gerade genug Spieler für eine Mannschaft, aber nicht für zwei“, meinte der sportliche Leiter Wolfgang Binder, der insgesamt 33 Jahre sowohl als Spieler als auch Funktionär beim USV tätig war.

Mit Altenwörth, Großrieden-thal und zuletzt Zeiselmauer verabschiedeten sich Vereine, die zu ihren Glanzzeiten die Speerspitze im Bezirk Tulln darstellten. Großriedenthal spielte 2006/07, Zeiselmauer am Ende der 80er- beziehungsweise zu Beginn der 90er-Jahre in der 2. Landesliga. Altenwörth hielt sich lange in der Gebietsliga.

In Wiesendorf kickte der wohl prominenteste Fußballer, der jemals im Tullner Bezirk gespielt hat: Von 1991 bis 1993 ließ Europameister und Europacup-Finalist Antonin Panenka seine große Karriere im Tullnerfeld ausklingen.