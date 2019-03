Seit über einem Jahr ist der neue Kindergarten schon in Betrieb. Eine Kritik über den Baurechtsvertrag, den die Stadtgemeinde mit der Pfarre St. Vitus geschlossen hat, war nun Auslöser für eine Diskussion im Gemeinderat. Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) kritisiert den Baurechtszins von jährlich 27.360 Euro. Bei einer Laufzeit von 99 Jahren kommen so Kosten von geschätzten sechs Millionen Euro auf die Gemeinde zu – ohne dass das Grundstück in das Eigentum der Stadtgemeinde übergeht.

„Wie bei der Kirche üblich ist, wurde dieses Grundstück mit Blattgold vergoldet“

„Wie bei der Kirche üblich ist, wurde dieses Grundstück mit Blattgold vergoldet“, kann Pitschko den Baurechtsvertrag zwischen Stadtgemeinde und Pfarre nicht nachvollziehen. Schließlich würde es sich hier um eine Liegenschaft mit Grünland-Garten handeln, das normalerweise viel billiger hätte sein müssen. Und weiter: „Die ÖVP hat über Jahrzehnte verabsäumt, geeignete Grundstücke in Reserve zu halten, und sich dann krampfhaft auf die Suche nach einem Kindergartenstandort machen müssen.“

Dass die Gemeinde unter einem gewissen Zeitdruck stand, gibt auch Vizebürgermeister Roland Honeder zu: „Die Suche war relativ schwierig, weil es relativ überraschend war, dass wir den Kindergarten verlieren.“

Platz für alle Kindergartenkinder

So kam es dann zu der Entscheidung, den Kindergarten am jetzigen Standort zu errichten. Die Kritik am Baurechtsvertrag weist Honeder aber zurück, denn die Liegenschaft war nicht nur ein Garten, sondern es befanden sich ein Parkplatz und vor allem auch ein Haus, das von der Pfarrgemeinde vermietet wurde, darauf.

„Natürlich ist es so, dass, wenn man ein Haus verliert, ein Baurechtsvertrag das logischerweise auch abfedern muss“, erklärt Honeder.

Auch die zuständige Stadträtin und Vorsitzende des Kindergartenausschusses Maria-Theresia Eder verteidigt den Neubau des Kindergartens an dieser Stelle: „Wir können damit über viele Jahre sicherstellen, dass unsere Kinder einen Kindergartenplatz finden werden.“