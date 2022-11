Klosterneuburger Stadtplatz als Ort der Begegnung?

Nach zwei kurz hintereinander folgenden Unfällen, bei denen Passanten am Stadtplatz durch Pkw verletzt wurden und der positiven Jahresbilanz der Einführung von Tempo 30 auf den Klosterneuburger Gemeindestraßen (die NÖN berichtete), wird der Ruf nach einem verkehrberuhigten Klosterneuburger Stadtplatz wieder lauter.

Der lauteste ist der aktuelle Ruf der Klosterneuburger Grünen. Sie schlagen vor, den gesamten historischen Platz verkehrstechnisch in eine „Begegnungszone“ (siehe ganz unten) umzuwandeln. Der Grüne Stadtrat Sepp Wimmer: „Wenn man es politisch will, ist es machbar.“

„Wenn der Kollege Pitschko zustimmt, hätte ich auch nichts gegen Blau. Die farbliche Gestaltung würde nicht nur die Sicherheit erhöhen, es wäre auch ein schöner bunter Farbtupfer am Boden.“ Wimmer zur einheitlichen Farbe der gesamten Fahrbahn

Seit 2013 ist die „Begegnungszone“ in Österreich als Verkehrsfläche gesetzlich verankert. Sie scheint das probate Mittel für eine dauerhafte Verkehrsberuhigung auf stark frequentierten Straßen und Plätzen zu sein. Wimmer: „Wir Grüne glauben auch, dass das den Geschäften am Stadtplatz zu gute kommen würde. Die Kunden könnten entspannter den Stadtplatz queren, was der Einkaufslust sicher dienlich wäre. Wir brauchen ohnehin etwas zur besseren Kundenbindung am Stadtplatz.“

Die Grünen hätten sich schon über die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung erkundigt. Wimmer: „Grundsätzlich wäre alles machbar.“ Man könnte sogar die gesamte Fahrbahn vom Fußgängerübergang unten bei der Bank Austria bis zur Albrechtsstraße mit einer Farbe versehen, zum Beispiel orange. „Wenn der Kollege Pitschko zustimmt, hätte ich auch nichts gegen Blau. Die farbliche Gestaltung würde nicht nur die Sicherheit erhöhen, es wäre auch ein schöner bunter Farbtupfer am Boden.“ Wimmer abschließend: „Ob es machbar ist, hängt nicht so sehr von den rechtlichen Gegebenheiten ab, sondern vom politischen Willen.“

Vorsichtiger reagiert die ÖVP auf den Grünen Vorschlag. „Das muss hinsichtlich der Umsetzbarkeit genau geprüft werden“, so Maria Theresia Eder, die als ÖVP Mandatarin im Verkehrsausschuss sitzt. Hier gelte es zu beurteilen, ob mit dem gegebenen Verkehrsaufkommen und der räumlichen Aufteilung eine Verbesserung der Verkehrssicherheit mit einer Begegnungszone überhaupt erreicht werden kann.

„Wenn zu viele Autos im Kolonnenverkehr unterwegs sind, ist eine Begegnungszone nicht zielführend. Das wäre dann lediglich Kosmetik.“ Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer

Wichtig sind Eder auch die Parkplätze zum Erhalt der Geschäfte und Unternehmen am Stadtplatz. Eder: „Da es sich um eine wichtige Verkehrsachse von Klosterneuburg handelt, gilt es auch zu prüfen, in wie weit ein Umgehungsverkehr über die Wohngebiete der Oberen und Unteren Stadt mit einer Reihe von Schul- und Bildungseinrichtungen zu erwarten ist.“ Hier wäre sicherlich eine „ganzheitliche Beurteilung der Situation über das gesamte Stadtgebiet von Klosterneuburg erforderlich“, so Eder.

Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) weiß, dass der Stadtplatz jener Bereich in Klosterneuburg mit dem größten Fußgeheraufkommen ist. Da die Querungen nicht punktuell passieren, wäre – was auch schon oft diskutiert wurde – ein Zebrastreifen in der Mitte des Stadtplatzes nicht zielführend. Der mittlere Bereich zwischen den beiden Querungshilfen wäre seinerzeit niveaugleich mit den Gehsteigen gestaltet worden, um einen gemeinsamen Raum zu schaffen, wo alle Verkehrsteilnehmer aufeinander achten sollen. „Was auch grundsätzlich sehr gut funktioniert“, so Kehrer.

Die Verordnung einer Begegnungszone ist auch für Kehrer ein naheliegender Gedanke, allerdings sei der Autoverkehrs am Stadtplatz leider sehr stark und deutlich über dem in der gültigen Richtlinie verankerten Maximalwert. Kehrer: „Wenn zu viele Autos im Kolonnenverkehr unterwegs sind, ist eine Begegnungszone nicht zielführend. Das wäre dann lediglich Kosmetik.“

Nichtsdestotrotz will Kehrer das gerne im Ausschuss behandeln, wo eine verkehrstechnische Untersuchung beantragt werden könnte. Kehrer: „Die Sicherheit für die Fußgänger weiter zu erhöhen und das Fußgehen zu fördern ist das höchste Ziel und wir werden offen betrachten, was für Möglichkeiten es dafür gibt.“

„Visionen darf man haben, die Frage der Umsetzung ist dann oft umso schwieriger, als die Vision zu gebären“, meint SPÖ-Stadtrat Karl Schmid. Hätten die Grünen genauso wie die SPÖ bei der Gestaltung der Umfahrung Klosterneuburg den Martinstunnel forciert und nicht abgelehnt, wäre das visionäre Projekt schon lange umgesetzt. Eine Begegnungszone am Stadtplatz bei mehreren tausend Autos pro Tag sieht Schmid in der Situation nicht. Wiewohl Schmid verstehe, „dass jetzt vor der Landtagswahl alle abliefern wollen. Wir als SPÖ haben andere Themen am Radar wie, Teuerung, Zuwanderung, Stadtbudget, Kassenärzte oder Pflege.“

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko weist zunächst darauf hin, dass die Grünen eine Begegnungszone auf dem Stadtplatz jetzt nur deshalb fordern könnten, weil sich der Gemeinderat seinerzeit gegen den Widerstand der Grünen für den Bau der Umfahrungsstraße zur Entlastung des Stadtplatzes ausgesprochen hat. Pitschko: „Ohne Entlastungsstraße hätten wir auf dem Stadtplatz täglich ein Verkehrschaos.“

Der freiheitliche Stadtrat kann nicht nachvollziehen, wie sich durch eine Tempobeschränkung auf höchstens Tempo 20 und dem Herumschlendern von Fußgängern auf der gesamten Fahrbahn die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf einer Durchzugsstraße verbessern soll.

Er sieht auch keine Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger, wenn diese an jeder beliebigen Stelle jederzeit die Fahrbahn betreten dürfen, ohne besonders auf den Verkehr achten zu müssen: „Die Fußgänger bleiben trotz rechtlicher Gleichstellung mit anderen Verkehrsteilnehmern auch in einer Begegnungszone die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Es kommt allenfalls zu einer Verschlechterung der Rechtsstellung der Lenkervon Fahrzeugen, wenn sie in einen Unfall mit einem Fußgänger involviert sind.“

Des Weiteren kann sich Pitschko nicht vorstellen, „dass eine Verkehrsbehörde die Errichtung einer Begegnungszone befürwortet, obwohl sie die Errichtung eines Fußgseit Jahren ablehnt. Das würde bedeuten, dass die Behörde jetzt die Nutzung der gesamten Fahrbahn durch Fußgänger erlaubt, nachdem sie die gesicherte Querung der Fahrbahn durch Fußgänger an einer Stelle jahrelang abgelehnt hat.“

Verkehr weg, dann gestalten

