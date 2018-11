Der neue Stadtteil Klosterneuburgs, das Pionierviertel, steckt voll im Planungsprozess. Das im Prinzip autofreie Viertel muss jedoch eine Anbindung an die Durchzugsstraße bekommen. Wie das bewerkstelligt wird, dürfte noch nicht feststehen. Jetzt wurde bekannt, dass eine Machbarkeitsstudie für eine neue Anbindungsvariante an die Umfahrungsstraße in Höhe des Essl Museums in Auftrag gegeben wurde.

So könnte die Anbindung des Pionierviertels an die Umfahrungsstraße ausschauen. Diskutiert wurde das aber bis heute nicht. | privat

Für die Planung des neuen Stadtviertels wurde eigens eine Steuerungsgruppe, die mit allen politischen Fraktionen besetzt ist, konstituiert. Was den Umweltstadtrat Sepp Wimmer (Die Grünen) dabei am meisten ärgert: „Diese Anbindung ist bisher in keinen Plänen erwähnt und auch in keiner Sitzung der Steuerungsgruppe thematisiert worden. Als Mitglied der Steuerungsgruppe erhebt sich nun für mich die Frage, sind wir Mitglieder der Steuerungsgruppe einfach dekorative Erfüllungsgehilfen und hat unsere Arbeit nur den Sinn, den Anschein zu vermitteln, dass alle Fraktionen eingebunden sind, oder sollen wir wirklich eine ,Steuerung‘ vornehmen?“ Wenn mitten im Prozess völlig neue Fakten von außen in die Diskussion gebracht würden, wäre ein sinnvoller Entwicklungsprozess in der Steuerungsgruppe nicht möglich.

„Das widerspricht dem Verkehrskonzept, und ich frage mich, wo denn da der Vorteil liegt?“ Johannes Kehrer, Verkehrsstadtrat

Sogar der Verkehrsstadtrat wurde nur informiert, dass es eine neue Anbindungsvariante geben soll. „Diese neue Variante soll auf dem Verkehrsgutachten beruhen. Es soll einen Stadtratsantrag geben und im Stadtrat entschieden werden“, so Johannes Kehrer (PUK) genervt. Die neue Variante widerspreche dem aktuellen Verkehrskonzept und er frage sich, wo denn da der Vorteil läge. „Außerdem wäre das eine Investition in Millionenhöhe. Es gibt keinen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt Geld auszugeben.“

Auf 15 Seiten macht Donaustraßen-Bewohner Andreas Katzensteiner seinen Unmut deutlich. Er übergab das Anrainerbegehren an die Stadtgemeinde. | NOEN

„Es klingt skurril, aber beide Stadträte haben weder Unrecht noch Recht“, meint Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Denn das wichtigste Thema beim Pionierviertel wäre die Verkehrslösung. Das würden alle Parteien so sehen. Daher wäre es sinnvoll, sämtliche Varianten, auch solche im Umfeld des Viertels, zu prüfen. Und warum die Steuerungsgruppe nicht einbezogen wird? „Da die angesprochene Maßnahme nicht direkt im Viertel liegt, war sie auch noch nicht in der Steuerungsgruppe. Insgesamt kann es nur von Vorteil sein, wenn alles geprüft wird, damit die Bevölkerung eine optimale Mobilität genießen kann“, schließt Schmuckenschlager.

Gebührenpflichtige Parkzone für Anrainer?

„Optimale Mobilität“ ist auch für die Anrainer das Stichwort. Die Bewohner der Donaustraße sehnen sich nach einer „Verkehrslösung“ – diese sieht jedoch anders aus als im Konzept. Mit einem Anrainerbegehren bringt Andreas Katzensteiner seine Wünsche und Sorgen zu Papier. Größter Angstfaktor: die Parksituation.

Da das Viertel großteils autofrei sein soll, werden Pkw – auch stehende – nach außen gedrängt. „Besucherparkplätze werden am Rand des Gebietes vorgesehen. In den umliegenden Straßenzügen sind daher die bestehenden Stellplätze zu erhalten. Diese werden als Kurzparkzone verordnet“, heißt es im Mobilitätskonzept. Und weiter: „Das Parkraum-Management birgt Anreize, die Kosten der Garage zu vermeiden und in den umliegenden Straßen gratis zu parken. Mit zunehmender Fußweglänge zum Ziel nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass auf kostenfreie Parkflächen ausgewichen wird.“

Das Konzept rechnet mit einer Kurzparkzone im Umkreis von 500 Metern, maximale Parkdauer 180 Minuten. Spezielle Bewohnerparkzonen würden gebührenpflichtig werden – in anderen Städten zahlen Anrainer jährlich zwischen 50 und 200 Euro, um auf öffentlichem Gut zu parken. „Mit keinem klaren Konzept wird auf die Situation der bereits bestehenden Bewohner eingegangen“, kritisiert Katzensteiner.

„Um die Anrainergrundstücke mit einem Kraftfahrzeug zu erreichen oder zu verlassen, muss der Donauradweg gequert werden"

Noch parkt der Anrainer auf der Straße. Die hauseigene Garage kann er nicht nutzen. Katzensteiner: „Um die Anrainergrundstücke mit einem Kraftfahrzeug zu erreichen oder zu verlassen, muss der Donauradweg gequert werden. Ein gefahrloses Ein- und Ausfahren ist nicht möglich, da permanenter und leider auch manchmal aggressiver Radverkehr stattfindet.“ Auch bei noch so genauem Schauen könne der Lenker nicht sehen, ob ein Radfahrer kommt.

„Es wird auf jeden Fall zu klären sein, wie für die Anrainer gesorgt wird“, fordert Katzensteiner. Die 15-seitige Petition übergab der Anrainer Anfang November bei „Offen gesagt“ in Maria Gugging an den Stadtchef.