Robatsch zu Tempo 30: „Klosterneuburg ist prädestiniert“

Was bringt Tempo 30? Klaus Robatsch, Experte vom Kuratorium für Verkehrssicherheit und Klosterneuburger, erklärt die Vorteile der Geschwindigkeitsbremse.

„Entscheidend ist, dass sich der Anhalteweg verkürzt“, unterstreicht Robatsch. Bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h braucht ein Pkw zwölf Meter bis zum Stillstand, bei Tempo 50 24 Meter, also das Doppelte. Bei der höheren Geschwindigkeit sind die ersten zwölf Meter gar bloß die Reaktionszeit der Lenkerinnen und Lenker – bei von Fußgängerinnen und Fußgängern frequentierten Routen wie dem Stadtplatz hätte das fatal enden können.

„Wenn Sie auf einer kleineren Gasse mit 50 km/h unterwegs sind und zur ausgebauten Kierlinger Straße kommen, beschleunigen Sie.“ klaus robatsch Verkehrssicherheits-Experte

Ebenso gefährlich für Passantinnen und Passanten: der Tunnelblick, der mit höherer Geschwindigkeit automatisch entsteht. Mit 30 km/h ist der Blickpunkt von Lenkerinnen und Lenkern etwa 15 Meter vor der Stoßstange, bei 50 km/h sind es 40 Meter. Andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden dadurch wesentlich schlechter wahrgenommen – beim Beispiel Stadtplatz ist auch das dramatisch.

Tempo 30 auf den Gemeindestraßen sei ein Schritt für mehr Sicherheit, unterstreicht Experte Klaus Robatsch vom KfV. Er wohnt auch selbst in Klosterneuburg. Foto: Foto Wagner,KfV/APA/Juhasz

Mittlerweile gilt 30 km/h. Sollte dennoch ein Unfall passieren, endet er mit hoher Wahrscheinlichkeit glimpflich und ohne Todesfolge. Im Gegensatz zu Tempo 50: 40 Prozent der Fußgängerinnen und Fußgänger sterben, wenn sie mit voller Wucht von einem 50 km/h schnellen Pkw erfasst werden.

Für die Tempobremse sprechen also viele Aspekte. Und was kann man tun, damit die reduzierte Geschwindigkeit auch eingehalten wird? „Es wäre optimal, wenn den Autofahrerinnen und -fahrern auch klar wäre, da ist 30 km/h“, meint KfV-Experte Robatsch. Das könne man mit einfachen Maßnahmen umsetzen: Kreuzungen mit Rechts-Vorrang oder links und rechts versetzte Parkplätze. „Eine unverbaute Gerade ist einladend für Raserinnen und Raser“, unterstreicht Robatsch.

Tempo 30 beeinflusst auch Fahrverhalten in 50er Zone

Klosterneuburg hat davon nur wenige und ist für den Experten daher prädestiniert für eine geringere Geschwindigkeit. Denn: Auf den engen Gassen mit Steigung und Vorrangstraßen könne man ohnehin nicht mit hohem Tempo durchzischen. Dass mit dem flächendeckenden 30er auf Gemeindestraßen Klarheit geschaffen wurde, hält Robatsch für einen wichtigen Schritt. Und zwar für ganz Klosterneuburg, sogar jene Strecken, auf denen 50 km/h erlaubt ist.

Warum das so ist, zeigt ein Blick in die Stadt Graz der 1990er-Jahre. Eine Studie über den frühen Umstieg auf Tempo 30 zeigt: „Der auffallendste Wert ist, dass die Unfälle gar nicht in der 30er-Zone, sondern in der 50er-Zone zurückgegangen ist“, erläutert Robatsch. Und das, weil die 30er Beschränkung sensibilisiert und das Fahrverhalten beeinflusst. Zurück in Klosterneuburg heißt das: „Wenn Sie auf einer kleineren Gasse mit 50 km/h unterwegs sind und dann beispielsweise zur besser ausgebauten Kierlinger Straße kommen, beschleunigen Sie“, weiß der Experte.

Er kennt die Situation vor Ort – schließlich wohnt Robatsch in Klosterneuburg. Mit der Einführung von Tempo 30 hat sich das geändert: „Wenn Sie in der kleineren Gasse jetzt mit 30 km/h fahren, kommt Ihnen 50 km/h auf der Kierlinger Straße schnell vor.“ Man fahre also im Vergleich auch auf den Hauptachsen langsamer und halte sich eher an die vorgegebenen 50 km/h als zuvor.

Was auf den Hauptstraßen dazukommt: „Es ist relativ viel Verkehr und gibt viele Ampeln. Man kann gar nicht überall so schnell sein.“ In Klosterneuburg hat man für Robatsch gute Voraussetzungen, sicher unterwegs zu sein. Ein Wermutstropfen: der Radverkehr – „da ist sicher noch Potenzial nach oben da.“

