Schreckmoment: Klosterneuburger Star-Geiger ließ Violine im Zug liegen

Schreckmoment für Violonist Roland Herret: Der bekannte Klosterneuburger Musiker vergaß seine Violine im Zug. „Der Geigenkoffer sieht so ähnlich aus wie am Bild (siehe Bild rechts). Hast du ihn gesehen?“, wendet sich Herret einen Tag nach dem Verlust auf Facebook an die Öffentlichkeit. Und wird persönlich: „Das Instrument begleitet mich seit 20 Jahren und bedeutet mir sehr viel. Ich zahle darum 1.500 Euro Finderlohn.“

Von Gidon Kremer gäbe es eine Geschichte, dass er seine Stradivari zwei Mal im Zug vergessen hätte, erzählt Roland Herret im NÖN-Gespräch, „nie hätte ich gedacht, dass mir das passieren kann. Die Geige ist immer an meiner Seite, ich hab sie immer im Blick, auch im Restaurant, lass sie nicht im Auto...“ Doch die Situation war außerhalb der Routine.

Herret war mit dem Rad unterwegs, wollte nach Hause radeln. „Mein Sohn hatte Fußballtraining aus, ich hab mir gedacht ich überrasche ihn, wir fahren gemeinsam mit dem Zug nach Hause.“ Dann war auch noch der Schwiegervater da, sie plaudern, steigen in den Zug. „Ich hatte keine Hand mehr frei, um mit dem Handy einen Fahrschein zu lösen. Lege den Geigenkoffer also auf die Ablage. Denke mir noch: 'Das machst du eigentlich nie'“, erinnert sich Herret. Drei Minuten Fahrt – Klosterneuburg bis Kritzendorf, dann steigt Herret wieder aus. „Es war noch einer von den alten Zügen, es waren also Stufen hinunter, mit dem Fahrrad“, so Herret. Zu Hause denkt er den Abend lang nicht mehr an das instrument. Dann kam der Morgen, Herret will zur Violine greifen, üben. „Da war die Geige nicht da“, ein böse Vorahnung überkommt ihn. Er sieht am zweiten Platz nach , wo sie im Haus sein könnte – nichts. Dann war ihm klar: „Das gibt's nicht, ich hab die Geige im Zug liegen lassen.“

Ein Spießrutenlauf beginnt. Herret ruft bei den ÖBB an, die Dame empfiehlt Geduld. Bis zu zehn Tage könne es dauern. Ein Albtraum für Herret. Er kontaktiert Fundämter, fährt einen Tag lang die Franz Josef-Bahn auf und ab, sieht Züge durch für den unwahrscheinlichen Fall dass der Koffer doch noch im Abteil liegen geblieben ist. Mittlerweile kennt Herret alle Fundklappen auf der Strecke: „Die in Tulln gibt es nicht mehr, aber ich war in St. Pölten. Beim Franz Josef-Bahnhof hätte die Geige nicht in die Box gepasst, ist aber auch nicht daneben gestanden.“

Herret fühlt den Verlust der Violine körperlich, die Nerven liegen blank. In Gedanken geht er die Eventualitäten durch: „Die Violline zu verhökern ist nicht so leicht. Das geht nur über einschlägige Adressen, man bräuchte großes Know-How und kriminelle Energie“, hofft er, dass es so nicht sein wird. „Ich war noch nicht ganz so weit, hatte aber schon angefangen zu überlegen, welche Geigenbauer ich informiere“, hatte Herret Vorbereitungen getroffen, als dann der erlösende Anruf kam: Die Violine ist wieder da, im Lost and Found der ÖBB in der Laxenburger Straße aufgetaucht. Der Zugbegleiter hatte sie dorthin gebracht.

„Die Dame, die mich angerufen hat, war die selbe, die beim ersten Anruf dran war. Sie hat sich an mich erinnert – weil ich so narrisch war, so ungeduldig“, sagt Herret. „Aber in dem Moment hatte ich einfach die Nerven nicht.“ Als er hinfährt, um sich die Geige wieder abzuholen, bringt er Wein und Mozartkugeln mit, um sich zu bedanken.

Dass die Violine wieder da ist, ist nicht nur eine riesige Erleichterung – sondern auch gutes Timing: Herret spilet diese Woche mit seinem Tango-Orchester in Instanbul sowie im Musikverein, und ist am Freitag auch in Klosterneuburg zu hören. „Wir spielen da ein Streichquartett von Beethoven, der dritte Satz trägt den Titel 'Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit'. Genauso fühle ich mich, wie neugeboren“, fasst Herret in Worte, wie sehr ihn der Verlust des Instruments bedrückte.

Ausdrücklich bedankt sich Herret auch für die Anteilnahme in den sozialen Medien: Viele Menschen hatten mit dem Schicksal des Musikers mitgefiebert, den Beitrag geteilt und Tipps gegeben.