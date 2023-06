Radfahrüberfahrt Kierling: „Da muss was passieren“

„Verkehrsunfall mit Personenschaden“ so lautete die nüchterne Meldung der Landespolizeidirektion (LPD), die vergangenen Mittwoch an die Medien ging. Allerdings lässt diese Meldung niemanden kalt. Weder die Beteiligten an dem Unfall, noch die Kierlingerinnen und Kierlinger oder die Verantwortlichen in der Stadt. Denn allen ist klar: Hier muss sich etwas ändern, damit dort in Zukunft Fußgängerinnen und Fußgänger und natürlich Radfahrerinnen und Radfahrer sicher die Kierlinger Straße überqueren können.

Aber was ist passiert? Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Tulln mit seinem Auto Richtung Maria Gugging. Der Mann dürfte sich durch das Handy, das am Beifahrersitz lag, ablenken haben lassen. „Er hat nicht mit dem Handy hantiert“, betont auch Chefinspektor Michael Scharf von der Polizei Klosterneuburg. Aber schon eine kleine Ablenkung reichte und der Mann sah zu spät, dass eine 24-Jährige mit ihrem einjährigen Kind im Kinderwagen und ihrem Hund bei der Radfahrerüberfahrt die Straße betrat. Trotz Vollbremsung kam es zu einer Kollision, bei der die Frau über die Motorhaube geschleudert wurde. Sie erlitt dabei Verletzungen schweren Grades. Ihre Tochter dürfte leicht verletzt worden sein. Die beiden wurden von der Rettung ins Universitätsklinikum Tulln gebracht.

Der Hund lief bei der ganzen Aufregung davon und konnte später von einem Anrainer mit Unterstützung der Tierhilfe Klosterneuburg wieder eingefangen werden.

Sonderverkehrsausschuss bereits in Planung

Es ist nicht das erste Mal, dass es an dieser Stelle zu einem Unfall kam. Allerdings noch kein so schwerer. Umso mehr Grund für Kierlings Ortsvorsteher Markus Fuchs, dass nun endgültig etwas an der Radfahrüberfahrt geändert werden muss. „Der Radweg täuscht Sicherheit vor, die es dort aber nicht gibt“, ist sich Fuchs sicher, besonders weil man die Straße und somit den Verkehr nicht weit genug beobachten kann. Daher hat er auch bereits mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) und Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) kommuniziert, um so rasch wie möglich für mehr Sicherheit an dieser Gefahrenstelle zu sorgen.

Zu wenig Frequenz für Zebrastreifen?

„Stadtrat Hehberger hofft, dass dazu so schnell wie möglich ein Sonderverkehrsausschuss stattfinden kann“, hofft Fuchs auf eine rasche Lösung. Allerdings wurde bereits vor einigen Jahren die Errichtung eines Zebrastreifens vom Land Niederösterreich abgelehnt. Damals lagen zwei Messungen, bei denen eine zu geringe Frequenz festgestellt wurde, als Grundlage für diese Entscheidung vor.

Trotzdem hofft Fuchs jetzt auf eine andere Entscheidung des Landes Niederösterreich. Denn eines ist für ihn sicher: „Da muss was passieren.“