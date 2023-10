ISTA startet VISTA: Wissenschaft aus Maria Gugging für alle

Ein Computer mag noch so fortschrittlich sein. Was er nicht kann: neugierig sein, Fragen stellen, Probleme ansprechen. „Das ist uns Menschen vorbehalten. Und genau diese menschliche Neugier wollen wir mit der Initiative fördern“, erklärt Neurowissenschaftlerin Gaia Novarino. Sie ist ISTA-Vizepräsidentin für Wissenschaftsvermittlung. Und hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen ein ambitioniertes Ziel: Spitzenforschung für jeden und jede von sechs bis 99 Jahren.

Das VISTA-Team ist im vergangenen Jahr auf zwölf Personen gewachsen, die Förderung des Wissenschaftsverständnisses ist auch in den Gründungsdokumenten des ISTA fest verankert. Mit der neuen Marke, die heute, Mittwoch, offiziell präsentiert wurde, setzt der Campus die nächsten Schritte: „VISTA zeigt auf, wie Wissenschaft Wissen schafft, stärkt das Wissenschaftsverständnis und somit auch das Vertrauen in die Wissenschaft“, so die Vizepräsidentin. Finanziert wird das vom ISTA, dem Land und Grants.

Wir zeigen nicht so sehr das ,Was' der Forschung, sondern das ,Wie'. Christian Bertsch, Bildungsexperte und VISTA-Leiter

Wichtige Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. „Wir sehen VISTA als gute Ergänzung für Schulen“, sagt Bildungsexperte und VISTA-Leiter Christian Bertsch, „dort werden größtenteils die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 250 Jahre unterrichtet - das ist auch ok, das steht so im Lehrplan drinnen. Mit VISTA fokussieren wir auf aktuelle Forschung, auf Science in the Making, und wir zeigen nicht so sehr das ,Was' der Forschung, sondern das ,Wie'.“ Im Mittelpunkt: der Prozess. Novarino: „Wir erklären auch, wie Wissenschaft funktioniert - also wie Ergebnisse gewonnen, überprüft, diskutiert, verworfen, verändert, adaptiert werden. Damit wollen wir – zusätzlich zur Begeisterung – auch tatsächliches Verständnis für Wissenschaft als Prozess aufbauen.“

Material für Lehrkräfte wird zur Verfügung gestellt. Generell gilt: „Wir bieten Angebote nicht nur am Campus an, sondern bringen Wissenschaft auch dorthin, wo die Menschen sind - zum Heurigen, in Parks, ins Jugendzentren, in Schulen oder auf TikTok. Wir holen die Menschen bei ihren Alltagserfahrungen und Lebensrealitäten ab und schauen, wo hier der Wissenschaftsbezug ist“, meint Bertsch.

Science Experience Center mit Auditorium, Ausstellungen und Kaffeebar

Zusätzlich vorgesehen: ein Science Experience Center am Campus. Spatenstich ist am Freitag, das Gebäude mit knapp 1.500 m2 - samt Auditorium, Ausstellungsflächen, Learning- und Maker Spaces sowie Kaffeebar - wird 2025 eröffnen. Geplant sind interaktive Ausstellungen, Workshops für Schulen, außerschulische Science Clubs, Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und eine Research Gallery als Treffpunkt für Kunst, Wissenschaft, Design und Technologie. Diese Kollaborationen sind einmalig; in Sachen Wissenschaftsvermittlung folgt das VISTA hingegen internationalen Vorbildern: dem Weizmann-Institut oder CERN.

Bertsch: „Wir sind überzeugt davon, dass eine Gesellschaft, die Wissenschaft wertschätzt und die der Wissenschaft vertraut, nicht nur erfolgreicher ist, sondern sich auch zukünftigen Herausforderungen besser stellen kann.“ Neben Kindern und Jugendlichen richtet sich das Programm auch an ihre Eltern und Großeltern. Auch sie sollen Spitzenforschung hautnah erleben, im „echten“ Umfeld und direkten Kontakt zu Forscherinnen und Forschern - „wir wollen kein zweites Technisches Museum sein“.

Science Heurigen und Science Omas

Das VISTA-Angebot wird hauptsächlich auf Deutsch sein, die Vielfalt am Campus - 80 unterschiedliche Nationen - soll sich aber auch bei den Sprachen widerspiegeln. Und ebenso vielfältig sind die Ideen und Visionen: Science Heurigen, Zoom a Scientist, Christmas Lecture bis hin zu Science Omas, die à la Leseomas mit den Kleinen experimentieren - dezidierte Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren, ganz bewusst will VISTA auch auf Pensionistenverbände zugehen. Die Mission: „Die einzigartige Fähigkeit, mit Begeisterung Neues zu entdecken und mit Leidenschaft an Lösungen für eine bessere Zukunft zu arbeiten, wollen wir bei möglichst vielen Menschen fördern - vom Kindergarten bis ins hohe Alter.“

