Aromen-Bilder in der Klosterneuburger Stiftsvinothek

Wie kann man das Bukett eines Weines beschreiben? Der Fotograf Armin Faber hat eine originelle und ästhetisch ansprechende Weise gefunden die zahlreichen Attribute, die den verschiedenen Rebsorten zugeschrieben werden, in Bilder zu verpacken. Zu sehen in der Reihe „Fotokunst in der Vinothek“ bis 16. August 2023.

Wie kann man das Bukett eines Weines beschreiben? Ein Sommelier schafft es, jeder Rebsorte eine mehr oder weniger große Menge anschaulicher Eigenschaftsworte umzuhängen oder Bezüge zu anderen Früchten, Gewürzen oder Genussmitteln herzustellen. Das liest sich oft recht amüsant. Dies in einem Bild darzustellen – das ist noch eine zusätzliche Herausforderung.

Armin Faber hat eine originelle und ästhetisch ansprechende Weise gefunden, die zahlreichen Attribute, die den verschiedenen Rebsorten zugeschrieben werden, in Bilder zu verpacken. Damit ist der deutsche Fotograf international erfolgreich. Die Wein-Aromen-Bilder werden von ihm im aufwendigen Stil mit den Originalzutaten im Studio ohne digitale Tricks fotografiert. Von Alicante-Bouschet bis Zweigelt ist so im Laufe von 20 Jahren eine beeindruckende Galerie entstanden, die laufend erweitert wird.

Welcher Wein gezeigt wird, erschließt sich allerdings nicht ohne weiteres. Zum Beispiel: Schwarze Johannisbeere, Pflaume, Banane, Heidelbeere, Linsen, Wacholder, Sternanis, Leder, Kaffee, Lakritze und Lebkuchen – und alles das in einem Weinglas. Worum handelt es sich hier? Richtig erraten: um den St. Laurent.

