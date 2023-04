Einzigartige Bilder und edle Tropfen

Es ist die Mischung aus Kritzendorfer Weinen und den Werken unterschiedlichster Künstlerinnen und Künstler, die immer wieder in den Kostraum in die Hadersfelderstraße lockt. Am vergangenen Wochenende fand nun die Vernissage von Angelika Strausz statt. Außerdem konnten die Besucherinnen und Besucher die neuen Weine des Jahrgangs 2022 verkosten.

Die Kunstwerke, die nun zu sehen sind, sind wirkliche Unikate. „Seit kurzem habe ich mich wieder meiner kreativen Seite zugewandt. Experimente sind meine Leidenschaft, was mich in das Metier ,Pouring’ und der Malerei geführt hat. Jedes Bild ist ein Unikat, bei der Entstehung unkontrollierbar, unvorhersehbar, bis zum finalen Trockenzustand“, erklärt Strausz ihre Arbeit.

Im Herbst stellt dann Peter Strausky dort aus.

Foto: privat

