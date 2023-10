Malerischer Spaziergang durch Klosterneuburg

„Man kann einen Stadtrundgang machen in Bildern“ - so beschreibt Kulturstadträtin Katharina Danninger die Werke des Kritzendorfer Malers Peter Strausky, die derzeit im Kostraum von „Der Winzer“ Peter Pscheidt zu sehen sind. Und tatsächlich sind dem Künstler einige einzigartige Ein- und Ausblicke auf Papier festzuhalten.

„Ich bin keine Kunsthistorikerin. Ich kann nur sagen, das Bild gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das Bild würde ich mir aufhängen oder eben nicht. Und diese Bilder gefallen besonders“, spricht Danninger wohl vielen der zahlreichen Gäste bei der Vernissage aus dem Herzen.

„Inspiriert vom Aquarell malen meiner Gattin Christina habe ich 2006 begonnen, Zeichnen und Malen von Aquarellbildern als Gelegenheiten zu nutzen, Objekte und die Natur intensiv zu betrachten und dabei zu entspannen“, erzählt Strausky, der seit 1987 in Kritzendorf lebt, von seinem künstlerischen Werdegang. Seine Gattin ist dabei nicht nur Inspiration, sondern auch die erste Kritikerin, die mit Kennerauge bei der finalen Ausfertigung behilflich ist.

Eine weitere große künstlerische Inspiration ist die Klosterneuburger Malerin Lydia Leydolf, bei der Strausky - auch gemeinsam mit seiner Gattin - Kurse und Tutorials besucht hat, bei denen er unter anderem die Spachteltechnik kennenlernte, die auch in einigen der Werke, die nun in Kritzendorf ausgestellt werden, verwendete.

„Wir müssen die Kunst in uner Wohnzimmer holen, nur dort kann sie verweilen und Freude bringen“, hofft Danninger, dass sich einige der Besucherinnen und Besucher ebenfalls sich ein solches Stück Kunst in die heimischen vier Wände holen. Um sich selbst von den Werken ein Bild zu machen, hat man noch bis Ende des Jahres bei den Terminen des Hefeabzugs von „Der Winzer“ Peter Pscheidt die Gelegenheit. Der nächste Termin ist am 10. und 11. November und dann nochmals am ersten und dritten Dezemberwochenende - wenn es wieder heißt: Weinkultur trifft Kunst.