Gefahr von Waldbränden in Klosterneuburg

KLOSTERNEUBURG Extreme Trockenheit und Temperaturen weit über 30 Grad. Nicht nur so mancher Mensch stöhnt bei diesen Verhältnissen, auch die Natur hat damit zu kämpfen. Damit zumindest die Gefahr von Waldbränden eingedämmt wird, hat die Bezirkshauptmannschaft nun eine Verordnung erlassen.

Rauchen sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich ist verboten. Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu machen.

Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft.