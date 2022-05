Bankfilialen in Klosterneuburg: „Netzwerk in der Region“ soll bleiben

Werbung

Es gibt wohl zwei Arten von Menschen: Diejenigen, die immer Bargeld einstecken haben und diejenigen, die so gut wie alles mit Karte zahlen. Das spiegelt sich auch in vielen Orten wider. Immer öfter schließen Bankfilialen. Übrig bleibt im besten Falle ein Bankomat.

Kontakt wird auch von jungen Kunden geschätzt

In den Klosterneuburger Katastralgemeinden gibt es nur in Kritzendorf und Kierling eine Filiale der Raiffeisenbank. Und diese sollen auch in Zukunft bestehen bleiben, denn sie sind ein „Netzwerk in der Region“ auf das – so Raiffeisen-Direktor Thomas Kriz – auf keinen Fall verzichten möchte.

„Die meisten Banktransaktionen des täglichen Bedarfs können heute sehr einfach und zeitsparend elektronisch erledigt werden“, ist sich Kriz sicher.

Dennoch ist und bleibt der Kundenkontakt sehr wichtig. Dieser Kontakt wird nicht nur von älteren, oft schon langjährigen Kunden geschätzt, sondern auch von jungen. „Das kann unabhängig vom Alter jeder nachvollziehen, der mit einem Problem schon einmal in einer Telefonwarteschleife verzweifelt ist“, spricht Kriz wohl vielen aus dem Herzen.

„Am Puls der Zeit bleiben“

Deshalb gibt es bei der Raiffeisen Klosterneuburg auch keine Pläne, Filialen komplett zu digitalisieren oder die kleineren Außenstellen zu schließen. Allerdings ist auch keine Erweiterung in die anderen Katastralgemeinden angedacht. „Auch mit den bestehenden Standorten bieten wir unseren Kunden ein Netzwerk in der Region, das sonst niemand anbieten kann und will“, ist sich Kriz sicher.

Einen eigenen Bankomaten in Weidlingbach hält auch Weidlingbachs Ortsvorsteherin Traude Balaska nicht für sinnvoll. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass die meisten Menschen ihre Bankgeschäfte entweder online, zusammen mit ihren wöchentlichen Einkäufen oder der täglichen Fahrt in die Arbeit verbinden.

Dennoch weiß sie – auch in ihrer Funktion als Obfrau des NÖ Seniorenbundes Klosterneuburg – dass es gerade manch Älteren nicht leicht fällt, mit der zunehmenden Digitalisierung mitzuhalten. „Wenn du dich nicht bemühst, am Puls der Zeit zu bleiben, hast du sicher ein Problem“, spricht Balaska aus Erfahrung. Einige ihrer Bekannten hätten sich nie mit dem Thema Computer oder Internet beschäftigt und haben oft nicht einmal einen eigene PC zu Hause.

Aber auch wenn vieles im Zahlungsverkehr bereits digitalisiert wurde, ganz auf Bargeld möchten die Klosterneuburger dennoch auf keinen Fall verzichten.

