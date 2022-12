Weichen für Gesundheitszentrum Martinstraße sind gestellt

Vollbild

Präsentieren die Pläne: Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP), Referatsleiterin Victoria McDowell, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (VP), die Stadträte Johannes Edtmayer (Grüne) und Clemens Ableidinger (NEOS) (v.l.). Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (VP): "Was uns vorliegt, ist ein besonderes Weihnachtsgeschenk, weil hier mit privaten Geldern etwas für die Allgemeinheit entwickelt wird.“ Johannes Edtmayer, Planungsstadtrat, Grüne: "Das Wichtigste ist: den Ärzten eine perfekte Infrastruktur bieten. Das bedeutet heute administrativen Support. Und dafür braucht es diese Zentren.“ Clemens Ableidinger, Verwaltungsstadtrat, NEOS: "Es freut mich, dass das Projekt mit so großer Bürgerbeteiligung umgesetzt wurde. Bürgerbeteiligung ist ein Spiel, bei dem alle Beteiligten gewinnen können.“ Christoph Kaufmann, Landtagsabg. und Stadtrat, ÖVP: "Die Frage ist: Was ist die beste mögliche Alternative für die Stadt? Leerstand? Ich glaube wirklich, dass diese Nachnutzung die beste Option ist.“

