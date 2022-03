Klosterneuburger Ölberg-Anrainer haben Nutzungsrecht

Werbung

Seit Jänner sorgt ein Zaun auf einem öffentlichen Weg am Ölberg für Schlagzeilen. Der Protest der Nachbarschaft war groß – es folgten Debatten im Gemeinderat und in den Ausschüssen.

Das belastet die Betroffenen. Sie wollen klarstellen: „Wir haben einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde!“ Der Vertrag – ausgestellt Anfang Februar – erlaubt den an den Weg angrenzenden Anrainern die private Verwendung. Wir hatten über die Causa mehrfach berichtet:

„Die Verwaltung hat die Nutzungsvereinbarung gezeichnet“, bestätigt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Der Vertrag basiert auf Entscheidungen des Verkehrsausschusses: Dort wurde der Frage nachgegangen, ob der Weg ausgebaut wird, was zunächst aber nicht vorgesehen ist. Die Widmung als öffentliche Fläche bleibt dennoch aufrecht.

Schmuckenschlager: „Die Nutzungsvereinbarung gilt bis auf Widerruf. Wenn der Ausschuss sagt, dass der Weg ausgebaut wird, kann die Vereinbarung aufgehoben werden.“ Das sei auch der springende Punkt: Gäbe es den Vertrag nämlich nicht, könnten sich die Anrainer ein Gewohnheitsrecht ersitzen – „mit dem Vertrag können wir immer verweisen, dass es ein öffentlicher Weg ist“, so der Stadtchef.

Alles eine Frage der Haftung

Das Hauptaugenmerk der Gemeinde liegt auf der Haftung: Verletzt sich jemand, ist der Straßenmeister klagbar – eine personenbezogene Anzeige kann sogar zu einer Vorstrafe führen. „Die Haftung ist die große Geschichte im Hintergrund. Ein Weg muss den höchsten Ansprüchen entsprechen“, betont der Bürgermeister.

Ein Ausbau hat für die Stadt derzeit keine Priorität – auch wegen der hohen Kosten. Ein Antrag im Gemeinderat ( die NÖN berichtete, siehe hier ) könnte den Sachverhalt gravierend ändern, erklärt Schmuckenschlager.

Ist ein „einfacher Ausbau“ möglich?

Zur Erinnerung: Die Grünen forderten ein Bekenntnis für den Erhalt öffentlicher Wege. Und: Sie wollen die „Möglichkeit eines naturnahen Ausbaus der Wege und dabei die Minimierung allfälliger Haftungsrisiken der Gemeinde und ihrer Mitarbeiter“ prüfen. Planungs-Stadtrat Johannes Edtmayer rechnet vor: „Es gibt in etwa 400 Wege, und mehr als die Hälfte ist nicht ausgebaut.“ Alleine der Ausbau des Pfads am Ölberg würde, so Edtmayer, nach jetzigen Standards 250.000 Euro kosten.

Die Ausschüsse beraten nun, ob die Summe ohne erhöhtes Haftungsrisiko gesenkt werden kann – nicht nur für den Anlassfall am Ölberg, sondern für alle bislang unausgebauten Pfade der Stadt. Schmuckenschlager: „Ist ein einfacher Ausbau möglich, ändert sich die Grundlage, auf der wir agieren können, komplett.“

Bis weitere Schritte gesetzt werden, bleibt der Nutzungsvertrag aufrecht. Von diesem ist Stadtrat Edtmayer – jener Mandatar, der mit dem neuerlichen Antrag den Stein zum Rollen gebracht hat – überrascht. Er selbst habe erst, als sich die Anrainer nach dem NÖN-Artikel gemeldet haben, von der Vereinbarung erfahren. Edtmayer: „Tatsache ist: Das ist in keinem Gremium behandelt worden.“

