Cannabisanbau in Höflein und Spillern: Der Gärtner ist immer der Täter

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In zwei Häusern wurde im großen Stil Cannabis angebaut. Nun stand der „Gärtner“ vor Gericht. Er wurde schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft, 16 Monate davon bedingt, verurteilt.

Ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg hatte sich wieder einmal mit einem sogenannten „Gärtner“ zu beschäftigen. So werden Mittäter in kriminellen Vereinigungen bezeichnet, die, in abgelegen und gemieteten Häusern, Cannabis-Plantagen im großen Stil betreuen. Im zu verhandelnden Fall ging es um zwei professionelle „Anbaugebiete“ in Spillern und Höflein an der Donau.

„Nur“ 8,5 Kilogramm Ernte in Höflein

Für beide Aufzuchten, beziehungsweise der Beteiligung daran, war ein 22-jähriger Albaner angeklagt. Zwischen dem 8. Oktober und dem 18. Dezember letzten Jahres sollen in Spillern rund 17 Kilo Marihuana hergestellt, geerntet und – mutmaßlich – an die Kunden gebracht worden. Ähnliches soll sich zwischen Februar bis April dieses Jahres in Höflein an der Donau zugetragen haben, allerdings „nur“ mit einem Ernteerfolg von 8,5 Kilo der berauschenden Pflanze.

„Höflein pickt“, machte Verteidiger Mirsad Musliu unmissverständlich klar, zu welchem Anklagepunkt sich sein Mandant schuldig bekennen würde. Die Beweise: ein Handbuch in albanischer Sprache zur Aufzucht des Grases – brav vom Angeklagten mit der Kurzform seines Namens versehen –, Observationsergebnisse der Exekutive und nicht zuletzt sein Fluchtversuch in einer roten Boxershort bei der Hausdurchsuchung am 25. April dieses Jahres.

Bei Spillern verhielt es sich anders. Dort wurde lediglich ein Unfallbericht des angeklagten Albaners vom 29. März dieses Jahres gefunden. Keine anderen Daten oder Spuren führten die Ermittler zu einem mehr als vagen Verdacht, dass der 22- Jährige in Spillern tatbeteiligt war. Dass es sich bei beiden Plantagen um dieselbe Tätergruppe handelt, daran hatte auch die vorsitzende Richterin kaum Zweifel. Bis auf das Verhalten des 22-Jährigen im Vorfeld des Prozesses.

So hatte er den Unfall im März abgestritten und sich selbst als schlechten „Gärtner“ bezeichnet, weil die Pflanzen so schlecht geraten seien und die „Ernte“ wohl nicht sehr ertragreich war. „Das ist gelogen“, zeigte Staatsanwältin Verena Lechner harte Kante und forderte eine „strikte Vorgangsweise.“

Letztlich wurden es zwei Jahre Freiheitsstrafe für den jungen Albaner, davon 16 Monate bedingt. „Wenn er es jetzt nicht verstanden hat, da er seit April in Haft ist und seine Lebensgefährtin ein Kind erwartet“, dann sei ihm nicht zu helfen, so Zbrial in ihrer Urteilsbegründung.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.