Mit Messer attackiert: Zwölf Jahre Haft nach Tat in Klosterneuburg

„Die Gründe der Tat werden leider im Verborgenen bleiben“, spielte Verfahrenshelfer Gerald Perl in seinem Schlussplädoyer bei einer Geschworenenverhandlung am Landesgericht Korneuburg auf die Erklärung seines Mandanten betreffend dessen Motiv, an.

Auch führte Perl dabei ins Treffen, dass es sich bei dem 63-jährigen Angeklagten nicht um den „typischen Frauenmörder“ handle. Das mochte man als Prozessbeobachter für möglich halten, angesichts der Gebrechlichkeit des Täters, der im Rollstuhl von einem Justizwachebeamten in den Schwurgerichtssaal geschoben wurde.

Beim dritten Stich brach die Klinge ab

Die Tatvorwürfe durch Staatsanwalt Josef Mechtler sprachen eine andere Sprache. Am 28. August vergangenen Jahres soll der pakistanische Staatsbürger, der seit 1990 in Österreich lebt, insgesamt dreimal auf seine 65-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Kierling eingestochen haben. Beim dritten Stich gegen den Kopf der Frau, am Gang des Wohnhauses, brach die zehn Zentimeter lange Klinge des Küchenmessers ab.

Obwohl bei einem der Stiche die Klinge in der Nähe des linken Schulterblattes vollkommen eingedrungen war, erlitt das Opfer – nur durch viel Glück – letztlich leichte Verletzungen.

Das Drama dahinter wurde ein klein wenig sicht-, beziehungsweise hörbar, als die 65-Jährige bei Aufruf des vorsitzenden Richters Helmut Neumar nicht erschien. Daraufhin ordnete Neumar an, die Frau durch die Polizei in Klosterneuburg vorführen zu lassen.

Von Nachbarn als „unscheinbar“ beschrieben

Die telefonische Rückmeldung der Beamten an den Vorsitzenden war, dass die Noch-Gattin zwar gegen ihren Mann aussagen, aber nicht kommen wolle. „Sie braucht sich nicht fürchten“, beschwichtigte Neumar sie mithilfe eines Dolmetschers in Punjabi, einer, vor allem in Pakistan verbreiteten Sprache, für die es exakt zwei Übersetzer in Österreich gibt. Ob das Lockangebot Neumars „Sie kriegt eine exklusive Fahrt mit der Polizei“ letztlich ausschlaggebend für ihr Erscheinen war, sei dahingestellt.

Bei ihrer Zeugenaussage schilderte sie den Geschworenen die Ereignisse dieses Augusttages aus ihrem Erleben. Sie sei beim Beten gewesen, als ihr Mann sie mit dem Küchenmesser attackierte und in den Rücken stach. Erst den zweiten Stich hätte sie bewusst mitbekommen und dann begonnen sich zu wehren. So drängte sie ihren Mann in weiterer Folge aus der Wohnung und in den Gang des Gebäudes. Ab nun wurden Nachbarn Zeugen des Familiendramas.

Diese kümmerten sich um die Frau und achteten darauf, dass der Mann keine weiteren Angriffshandlungen setzen konnte. Zu seinem Motiv für die Tat befragt, gab der 63-Jährige an, dass er festgestellt habe, dass seine Frau trinke oder Drogen nehme – genauer wurde er nicht. Seine Schlussfolgerung daraus lautete: „Wer eine schmutzige Zunge hat, braucht auch nicht beten.“

Mit der „schmutzigen Zunge“ meinte er den Regelverstoß, als Muslim Alkohol oder Drogen zu konsumieren. Auf der anderen Seite beschrieben die Nachbarn, die zum Teil auch bei dem Geschehen am 28. August dabei waren, das pakistanische Paar als „unscheinbar“; Streit der beiden hätten sie, wenn, nur sehr selten wahrgenommen. Womit Perl insofern recht behalten sollte, als dass das eigentliche Motiv des Mannes im Dunkeln bleiben wird.

Urteil ist rechtskräftig

Die Geschworenen verurteilten den 63-Jährigen wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe.

Das Urteil, das Richter Neumar als Zeichen, „dass Gewalt gegen Frauen nicht geduldet wird“ verstanden wissen wollte, wurde unmittelbar rechtskräftig.

