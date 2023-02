Von Eisdisco bis Umzug: Faschings-Finale auch in Klosterneuburg

Der Fasching steuert seinem Höhepunkt zu: Die beste Gelegenheit, sich ins Kostüm zu werfen und ausgelassen zu feiern.

Schon am Freitag steigt im Happyland eine Faschings-Eisdisco. Ab 17 Uhr gestalten die Nachwuchs-DJs des Klosterneuburger Jugendzentrums „Gehbeat“ die Eisdisco, ab 19 Uhr legt DJ Eisbär auf.

Kindermaskenball im Volksheim

In Maria Gugging laden die Kinderfreunde wieder zum Maskenball ins Volksheim. Diesjähriges Motto: „Zeitreise“. Los geht es um 14 Uhr, einzige Bitte von Obmann Bernhard Pfeffer und seinem Team: „Bitte kein Konfetti mitnehmen.“ Ansonsten steht ausgelassenem Feiern nichts im Weg.

Großer Umzug durch Weidling

Spaß für Jung und Alt verspricht auch der Faschingsumzug in Weidling. Los geht es am Faschingssamstag um 14 Uhr bei der Feuerwehr, als Veranstalter fungiert heuer erstmals der im Vorjahr neu gegründete Verein 3411er. Am Ablauf ändert nichts, hauptverantwortlich bleibt wie zuvor Norbert Zeiner: „Wir haben eigentlich nichts verändert, allein der Heurige Aigner ist kein Treffpunkt mehr.“

Die Stadtkapelle Klosterneuburg begleitet den Zug ab etwa 15 Uhr musikalisch in den Kirchengarten, wo es Krapfen für alle gibt und die besten Kostüme prämiert werden. Anschließend geht es mit beschwingter Marschmusik weiter zum Heurigen (Zeiner und Moser), wo man den lustigen Nachmittag ausklingen lassen kann.

Am Faschingssamstag Abend lädt Familie Vitovec in Kritzendorf zum legendären Faschingsgschnas, für die Musik sorgt DJ Stachel Sigiberger.

Am Faschingsdienstag veranstaltet das Gymnasium Klosterneuburg seinen Fsachingsumzug, für den die Klassen ihre Kostüme vorbereitet haben. Vor dem Rathaus werden die Schüler um 12 Uhr empfangen. Ab 18 Uhr lädt das Uptown zum Gschnas, bis 23.30 wird DJ Eisbär für Musik sorgen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.