Klosterneuburger Josef Höchtl trifft neue Chinesische Botschafterin

Die neue Chinesische Botschafterin in Österreich, Qi Mei -übrigens die erste weibliche Botschafterin Chinas in Österreich-, lud den Völkerverständigungspräsidenten Josef Höchtl in ihre Residenz in der Nähe des Schlosses Schönbrunn zu ihrem Sommermeeting.

Besonders interessant war für sie, dass ihr Höchtl ein Erinnerungsfoto aus dem Jahre 1973 überreichen konnte, das ihn als Mitglied der 1. Österreichischen Delegation des eh. Vizekanzlers Dr. Hermann WITHALM (insgesamt waren nur sechs Teilnehmer dazu eingeladen-mit Ausnahme von Höchtl sind leider schon alle anderen seither verstorben) in der Begegnung mit dem damaligen mächtigsten chinesischen Politiker Deng Xiaoping (chinesisch 鄧小平 / 邓小平).

Deng Xiaoping wurde am 22. August 1904 in Xiexing geboren und ist am 19. Februar 1997 in Peking verstorben.

Er war ein chinesischer Politiker und Parteiführer, der die Volksrepublik China faktisch bis 1997 regierte. Für seinen Regierungsstil war charakteristisch, dass Deng weder Premierminister noch Parteivorsitzender war, das politische Geschehen jedoch als „Überragender Führer“ aus seinen Ämtern als Vizepremierminister, Vizeparteivorsitzender und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission heraus kontrollierte.

Er gilt als der Vater der chinesischen Wirtschaftsreform.