Klosterneuburger Josef Höchtl trifft türkischen Botschafter

In seiner Funktion als Völkerverständigungspräsident traf Josef Höchtl den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun, der Absolvent des österreichischen Gymnasiums in Istanbul ist. Bei einer persönlichen Begegnung drückte Höchtl gegenüber dem türkischen Botschafter die tiefe Betroffenheit und Anteilnahme an den enormen Verlusten durch die Erdbeben mit über 50.000 Toten und Millionen Betroffenen aus.

Botschafter Ozan Ceyhun bedankte sich und sagte, dass die internationale Hilfsbereitschaft von über 100 Staaten beeindruckend war und Österreich als einer der ersten Staaten mit über 100 Personen von Rettungsteams an Ort und Stelle war.

Diese schreckliche Tragödie ereignete sich gerade in diesem Jahr, in dem die Türkei das 100-jährige Bestehen als Republik feiert und zahlreiche Ausstellungen und Festveranstaltungen begangen werden.

Österreich hat ja viele Beziehungspunkte: unter anderem hat der berühmte österreichische Architekt Clemens Holzmeister 50 bedeutende Bauwerke in der Türkei geplant und durchgeführt, darunter das türkische Parlament in Ankara.

Ein sehr persönlicher Aspekt stellte sich heraus: Botschafter Ozan Ceyhun besuchte dieselbe Klasse im österreichischen Gymnasium in Istanbul wie ein langjähriger Freund Höchtls ("so klein ist die Welt").

