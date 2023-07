Strugl in Klosterneuburg: „Grüner Strom ist möglich“

Im Zuge der Bemühungen, fossile Energieträger zu ersetzen („Dekarbonisierung“), wird in Österreich der Strombedarf stark steigen. Bis 2030 um gut ein Drittel auf geschätzte 100 Terrawattstunden(TWh). Bei der „Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung", zu der dessen Präsident Prof. Dr. Josef Höchtl in den Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg geladen hatte, zeigte sich Verbundchef Michael Strugl dennoch optimistisch, dass das Ziel, ab 2030 Österreich zur Gänze mit „grünen Strom“ versorgen zu können, erreichbar ist.

„Die Genehmigungen müssen rascher erteilt werden, Flächenzuweisungen für Erzeugungsanlagen erfolgen, und wir brauchen wesentlich mehr Speicher! Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender Verbund AG

Allerdings: „Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir beim Tempo ab sofort gewaltig zulegen!“ Produktionsanlagen für grünen Strom (Wasserkraft, Windräder, Fotovoltaik, u.a.) müssen rascher ausgebaut und ausreichend Stromnetze für die Verteilung der zunehmend dezentralisierten Erzeugung geschaffen werden.

Strugl sehr eindringlich : „Die Genehmigungen müssen rascher erteilt werden, Flächenzuweisungen für Erzeugungsanlagen erfolgen, und wir brauchen wesentlich mehr Speicher!“Bei Wind- und Solarkraftwerken muss die Kapazität der Erzeugungsanlagen deutlich höher als bei konventionellen Kraftwerken sein, weil der Energiespender (Wind, Sonne) ja nicht an 365 Tagen 24 Stunden pro Tag zur Verfügung steht. Während ein Wasserkraftwerk 5000 bis 6000 Stunden pro Jahr Energie liefert, sind es bei der Fotovoltaik nur 1100 und beim Wind nur 2500 Stunden pro Jahr. Strugl: „Wir werden auch einen anderen Umgang mit dem Stromverbrauch benötigen. Smarte Tarifsysteme werden Anreize schaffen, die Waschmaschine und den Geschirrspüler dann einzuschalten, wenn ohnehin genügend Strom da ist.“

Blackout eher unwahrscheinlich

Apropos genügend Strom : Einen Blackout (flächendeckender Stromausfall über längere Zeit) könne man zwar nie ganz ausschließen, er sei aber in Österreich höchst unwahrscheinlich. Und zu so dramatischen Zuständen wie von Marc Elsberg in seinem Bestseller „Blackout“ geschildert, werde es nicht kommen. Strugl: „Für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass es in Österreich zu einem Blackout kommt, können wir das Stromnetz in acht bis zwanzig Stunden wieder aufbauen.“

In der intensiven und auf hohem Niveau stehenden Diskussion unter der „straffen Leitung" von Präsident Höchtl, sagte der Verbundchef : „Österreich sollte jedenfalls soviel Strom wie möglich im eigenen Land erzeugen. Derzeit muss Österreich zur Deckung des Bedarfs 12 Prozent (im Winter 20 Prozent) importieren, Tendenz steigend."Und Strugl weiter: „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass uns andere Länder auf Dauer Strom liefern. Alle stehen vor dem gleichen Problem des steigenden Strombedarfes im eigenen Land!“

Ghanas Botschafter Philbert I.K.A Johnson zwischen Völkerverständigungs-Präsident Josef Höchtl und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, links Botschaftsvertreter Ghanas Foto: Gesellschaft für Völkerverständigung

Das Preisbildungssystem (Koppelung an Gaspreis) auf dem europäischen Strommarkt verteidigt Strugl grundsätzlich, aber ist Verbesserungen aufgeschlossen. Es habe 20 Jahre perfekt funktioniert und den Kunden Versorgungssicherheit und günstige Preise gebracht. Eine Ausnahmesituation, wie sie nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine entstanden ist, habe es aber überfordert. Da wäre eine zeitweise Entkoppelung vom Gaspreis wesentlich sinnvoller gewesen als die auf den öffentlichen Druck hin erfolgte Gewinnabschöpfung. Leider kam es zu keiner Einigung auf europäischer Ebene.Höchtl zum Schluss: es war zweifellos ein äusserst informativer Abend, der allen ein gewaltiges MEHR an faktenbasierter Information liefern konnte. Er konnte sogar die diplomatischen Vertreter einiger Staaten begrüßen, darunter China, Ghana, Deutschland, Polen und Türkei.