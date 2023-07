Gute Noten für Klosterneuburgs Stadtverwaltung

Drei Beschwerden wurden im Jahr 2022 erhoben, insgesamt bisher sechs in der laufenden Funktionsperiode. In all diesen Prüfverfahren konnte die Volksanwaltschaft keinen Missstand in der Klosterneuburger Stadtverwaltung feststellen.

Der aktuelle Bericht der Volksanwaltschaft liegt vor. In der laufenden Funktionsperiode wurden betreffend die Stadtgemeinde Klosterneuburg insgesamt 6 Beschwerden an die Volksanwaltschaft erhoben, drei davon im Jahr 2022. In keinem Verfahren konnte ein Missstand festgestellt werden.

Die Volksanwaltschaft

Einmal im Jahr legt die Volksanwaltschaft dem Nationalrat einen umfassenden Bericht vor. Die Volksanwaltschaft kann dem Parlament außerdem jederzeit themenbezogene Sonderberichte übermitteln. In sieben Bundesländern prüft sie auch die gesamte Verwaltung auf Landes- und Gemeindeebene. Auch hier fasst die Volksanwaltschaft die Ergebnisse ihrer Prüfverfahren regelmäßig in Berichten an die Landtage zusammen. Für weltweite Partnerorganisationen publiziert sie internationale Versionen der Jahres- und NPM-Berichte in englischer Sprache. Des Weiteren veröffentlicht sie auf ihrer Website u.a. Missstandsfeststellungen, Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und legislative Anregungen.

Im Jahr 2022 wurden 23.958 Beschwerden an die Volksanwaltschaft herangetragen, so viele wie nie zuvor im 45-jährigen Bestehen der Volksanwaltschaft. 16.911 Anliegen betrafen die Verwaltung. In 11.115 Fällen wurden die Behörden befasst, wobei im Berichtsjahr 10.508 Prüfverfahren abgeschlossen wurden. Die Volksanwaltschaft stellte dabei bei knapp einem Fünftel der Fälle (2.278) einen Verwaltungsmissstand fest.