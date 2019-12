Derzeit hat das Nachdenken der Politik Pause, zumindest was das neue Pionierviertel betrifft. Der Planungsprozess ist unterbrochen. Hauptgrund ist das noch ungeklärte Verkehrskonzept, das durch die geplante Ansiedlung des Umweltbundesamtes mit seinen 500 Mitarbeiten eine neue Herausforderung für die Planung bedeutet. Diese Pause nützen die Klosterneuburger Grünen. In einer Petition, deren Startschuss letzte Woche gefallen ist, können die Klosterneuburger abermals kundtun, was am ehemaligen Areal der Magdeburgkaserne entstehen soll.

„1.100 Bäume statt 1.100 Parkplätze“ – unter diesem Motto steht der Initiativantrag auf Anordnung einer Volksbefragung. Und dieses Motto lässt erkennen, dass die Grünen mit dem aktuellen Entwicklungsstand des Pionierviertels nicht zufrieden sind. Fraktionschef Sepp Wimmer: „Nun ist der Planungsprozess de facto abgeschlossen, und es entsteht ein zubetoniertes Stadtviertel mit viel Verkehr. Der Bevölkerung wurde ursprünglich ein autofreies Viertel angepriesen.“ Wimmer glaubt nicht, dass das der Wunsch der Klosterneuburger ist, zumal beim Bürgerbeteiligungsprozess am Beginn der Planung 2014 von der Bevölkerung andere Wünsche postuliert wurden.

„Der Erfolg wird davon abhängig sein, wie breit wir die Bürger über die Sache informieren können.“ Sepp Wimmer, mFraktionschef der Grünen

Und das ist aus Grüner Sicht der aktuelle Planungsstand:

24 Wohnbauten (bis Bauklasse 7) mit 1.100 Wohnungen für etwa 3.000 Einwohner sollen gebaut werden.

Das tägliche Verkehrsaufkommen soll bis zu 4.000 Pkw-Fahrten betragen.

500 Beschäftigte sollen das Viertel frequentieren, dazu kommen noch 500 Beschäftigte, wenn das Umweltbundesamt im Viertel angesiedelt wird.

Es soll Schuleinrichtungen für etwa 700 Kinder mit dem entsprechenden Zubringerverkehr geben.

Die Grünen setzen sich nun für die Umsetzung einer sanfteren Variante ein und glauben, den Großteil der Klosterneuburger auf ihrer Seite zu haben.

Wimmer: „Nicht nur die nicht eingehaltenen Versprechen, sondern auch die drastische Entwicklung des Klimawandels in den letzten Jahren haben uns Grüne nun veranlasst, diese Volksbefragung ins Leben zu rufen und den Bürgern selbst unter drei Möglichkeiten entscheiden zu lassen, wie dieses neue Stadtviertel zukünftig aussehen soll.“

Rund 2.700 Unterschriften sind notwendig, damit das Thema im Gemeinderat verbindlich behandelt wird.