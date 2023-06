Einladung zum 40. Kierlinger Kirtag

Zum 40. Mal findet am Samstag, 1. Juli, der Kierlinger Pfarrkirtag statt. Um 16 Uhr beginnt in der Kirche St. Peter & Paul in Kierling der Gottesdienst zur Kirchweih. Begleitet wird die Feldmesse auch heuer wieder von dem Kirchenchor der Pfarre. Im Anschluss daran findet im schönen Garten des Pfarrhofs der Kirtag mit Speis, Trank und Tanz statt. Dieser wird musikalisch bis nach Sonnenuntergang von dem Musikverein Kierling gegleitet. Die Pfarre Kierling freut sich darauf, mit bekannten und neuen Gesichtern zu feiern.