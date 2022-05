Wenn bunte Blumen blühen, lacht die Welt: Claudia Simscha im Interview

Werbung

Die lange Zeit der Pandemie mit Angst, Verzicht und Isolation hat uns allen schwer zugesetzt. Es fällt uns daher gar nicht so leicht, in unsere zwischenmenschliche Normalität zurückzukehren. Der Frühling hilft uns dabei: Schanigärten, Open-Air-Konzerte, Sonnenküsse und Eiskaffee – gibt es etwas Schöneres als den zweiten Frühling unseres alten Soziallebens?

Ja: Einen, an dem man freudig teilnehmen kann, weil das Leben ein gutes ist! Eines, indem wir uns endlich wieder lachen, genüsslich gähnen und bei einem Niesen nicht panisch zur Seite springen sehen, sondern höchstens über die Pollen nörgeln.

Die NÖN sprach mit der Klosterneuburger Sozialwissenschaftlerin und Autorin Claudia Simscha über die Rückkehr in die „Normalität“.

NÖN: Wie geht es uns Menschen nach dieser langen Zeit der Isolation?

Claudia Simscha: Es ist wieder Frühling! Unübersehbar, vom Wienerwald über den Donaustrom bis hin zur Marillenblüte in der Wachau, ist die Natur auf Dolce Vita eingestellt, und wir sind mittendrin. Den berüchtigten Baby-Elefanten haben wir bereits in den Zoo verbannt und von strengen Coronaregeln ist fast keine Spur mehr. Virus ade?

Wie steht es denn wirklich um unsere soziale Gesundheit und wie gehen wir mit unserer wiedergewonnenen Freiheit um?

Eventuell ist es nun an der Zeit, diese ebenso liebevoll zu gestalten und zu pflegen wie unsere Blumenbeete. Im Unterschied zum Fliederbusch können wir uns nun fragen: Wie kann das Frühlingserwachen ein gutes für uns werden? Wir dürfen selbst bestimmen, in welche Richtung es gehen soll. Wesentlich dafür ist der vom deutschen Gerontologen Paul Baltes betonte Aspekt der Selektion, also das Praktizieren der Wahlfähigkeit. Das Corona Schreckensgespenst ist zumindest schon mal geschrumpft.

Worauf sollen wir denn nun unsere Aufmerksamkeit richten?

Krieg, Inflation, Widrigkeiten gibt es leider stets genug. Doch macht es tatsächlich Sinn, gemeinsam in der nächsten Resignation zu versinken? Viktor Frankl, der große Psychologe, stellte immer die Frage nach dem Sinn. Das ist eine unerhört gute und konstruktive Frage, denn sie führt auch zur Verantwortung.

Wie wollen wir unser wiedergewonnenes soziales Miteinander verantwortungsvoll gestalten?

Wir sollten vielleicht gemeinsam auf die Dinge blicken, die uns als Gesellschaft wieder Kraft geben. Beziehungen leben, in denen wir uns gegenseitig berühren, sodass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen und sich jeweils vom anderen erreichen lassen. Vielleicht können wir die wiedergewonnen Handlungsfähigkeit auch im Sinne unserer Liebe zur Welt einsetzen. So entstehen Beziehungen des Hörens und Antwortens. Auf Menschen, die Natur, ein Lied, ein Buch, eine Tätigkeit.

Also ein echter Neustart?

Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Auch die Natur, setzt im Grunde nur bedingt auf Neustart, sondern vielmehr auf Wiederkehr.

Welche lieb gewonnen Dinge unseres alten Soziallebens sollen wir wiederbeleben? Was macht unser Leben lebenswert?

Grillabende, gemeinsame Wanderungen, öffentliche Veranstaltungen, Wirtshausbesuche, Kuscheln in der Hängematte, kurzum, wir sind in jeder Hinsicht wieder berührbar.

Wo spürt sich soziale Verbundenheit besonders gut und was darf uns endlich wieder im Innersten berühren?

Fragen über Fragen, spätestens im Schanigarten, finden man bestimmt die passende Antwort…

