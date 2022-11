Vom Netz genommen Cyberattacke auf das ISTA Klosterneuburg

D as Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg in der Nähe von Wien ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Seit mehreren Tagen habe die IT-Abteilung vermehrt Angriffe verzeichnet, die zunächst abgewehrt werden konnten.