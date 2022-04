Klosterneuburgs Schüler zeichneten Visionen vom Frieden

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

„Wir sind alle eins“ – unter diesem Motto brachten Klosterneuburgs Schüler ihre Vorstellungen von Frieden zu Papier. Weltweit nahmen 400.000 Kinder zwischen elf und 13 Jahren teil, in der Babenbergerstadt waren es über 500.

Lions-Präsident Gerhard Gschweidl erklärt das Engagement: „Der Wettbewerb wurde international 1988 ins Leben gerufen. Und seither – wo täglich Berichte über die kriegerischen Auseinandersetzungen in den Medien erscheinen – wird die positive Beschäftigung mit dem Thema Frieden immer wichtiger.“ Die Klosterneuburger Löwen nehmen seit mehr als 30 Jahren an dem Wettbewerb teil.

„Beeindruckend ist die Kreativität der jungen Menschen, im Bild ihre Gedanken zum Frieden auszudrücken.“ Lob von Lions-Sekretär Sepp Redl

Lions-Sekretär Sepp Redl lobt das Engagement der Schüler, die besten Arbeiten wurden vergangene Woche ausgezeichnet: „Beeindruckend ist die Kreativität der jungen Menschen, im Bild ihre Gedanken zum Frieden auszudrücken. Von jeder Schule wurden die fünf eindruckvollsten Arbeiten beim Lions Club Klosterneuburg-Babenberg eingereicht. 50 Lionsfreunde und Damen haben dann eine Reihung erstellt. Der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg stellt jeder Klasse einer Preisträgerin oder Preisträgers insgesamt je Schule 550 Euro für schulische Aktivitäten zur Verfügung.“

Alle Schulen in Klosterneuburg haben teilgenommen. Die Lions danken den Direktoren und Fachlehrern für ihre Unterstützung: Werner Sallomon (Allgemeine Sonderschule), Sabine Geyrhofer (Mittelschulen Hermannstraße und Langstögergasse), Hemma Poledna (BG/BRG Klosterneuburg) und Johannes Poyntner (Privates Gymnasium Klosterneuburg) sowie Sabrina Nolz und Snjesza Savic, Betreuerinnen vom Haus Klosterneuburg für Kinder und Jugendliche.

Am Donnerstag fand eine stimmungsvolle Abschlussfeier mit Preisverleihung statt. Umrahmt wurde das Ereignis vom „TWOgether!“-Kooperationschor des BG/BRG Klosterneuburg und der Albrechtsberger Musikschule.

Chorherr Ambros Graham Boyd fand in Vertretung des Prälat Maximilian Fürnsinn treffende Worte zur Bedeutung des Friedens für die junge Generation. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wies in seiner Ansprache ebenfalls auf die Wichtigkeit hin, im Frieden zu leben, und zeigte auf, wie viel die Stadtgemeinde für die in Klosterneuburg aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine unternimmt.

