Tierhilfe Klosterneuburg: „Kämpfen immer weiter zum Wohl der Tiere“

Sie sind da, wenn eine Katze gesucht wird, ein freilaufender Hund gesichtet oder ein verletztes Wildtier gefunden: Die Vorstandsmitglieder und Einsatzfahrer der Tierhilfe Klosterneuburg.

Gegründet wurde die Tierhilfe vor fünf Jahren, 2018. „Keiner wusste genau, was auf uns zukommen würde. Wir konnten es nur erahnen, da unsere Chefin Angie Fuchs, bereits zuvor, beim vorhergehenden Tierschutzverein tatkräftig mithalf,“ erinnern sich Mitglieder an die Gründungszeit.

Schon von Anfang an lief das Telefon heiß. Die Bevölkerung benötigte tatsächlich Hilfe. Der Verein Tierhilfe Klosterneuburg versteht sich als eine ehrenamtliche Service- und Beratungsstelle für alle Tierangelegenheiten im Raum Klosterneuburg. „Gezielte Aufklärungsarbeit und Information zur Tierhaltung in unserer Stadt sind uns dabei besonders wichtig“, betont Obfrau Angie Fuchs.

Kooperation mit Tierheim St. Pölten

„Wir bekamen Unterstützung von der Gemeinde Klosterneuburg in Form von Subvention sowie einen guten Kooperationspartner im Tierheim – Tierschutzverein St. Pölten. Alle Tiere, die nicht vermittelt oder an die Besitzer zurückgeführt werden konnten, übernahm das Tierheim,“ erinnert sich Fuchs. Ein Tierheim vor Ort in Klosterneuburg war, finanziell aber auch personell, nicht denkbar.

„Es war auch nicht leicht, alles unter einen Hut zu bekommen, denn es war sehr zeitaufwendig. Private Zeit hatten wir ab jetzt nur noch sehr wenig.“ So löste sich im ersten Jahr auch der erste Vorstand ab, bis auf Angie Fuchs und die leider bereits verstorbene, Martina Enzmann.

Der neue Vorstand war und ist ein gutes Team, befinden Fuchs und Schriftführerin Michaela Baumeister. Gemeinsame Maxime: Das Tier muss im Vordergrund stehen, denn manchmal gibt es auch keinen Dank und man wird beschimpft, warum man denn den Hund einfängt, der ja so und so von selbst heimfinden würde.

Tierwiese an der Donau und Notaufnahme-Station

Im Mai 2018 konnte Angie Fuchs die Tierhilfewiese bei der Pionierbrücke für den Tierhilfe Verein gewinnen. Sie sollte vielen Hundebesitzern die Möglichkeit bieten, junge Hunde oder Hunde, die nicht verträglich mit anderen sind, frei laufen zu lassen. Dazu konnte der Verein so Spendengelder lukrieren. Die Hundewiese entwickelte sich zusätzlich zum Treffpunkt, Zusatzangebote wie ein Zillenfahren mit Hund wurden organisiert und fanden großen Anklang.

Nach langen Überlegungen wurde der Keller des Vereinssitzes in Kierling zur Notaufnahmestation umgebaut, um es so bequem wie möglich für Mensch und Tier zu gestalten. Es wurden Volieren angeschafft und die Räumlichkeiten so ideal abgetrennt, dass möglichst viele Tiere gleichzeitig Unterschlupf finden konnten.

Kätzchen warten auf gute Plätze

„Es ist leider keine Seltenheit, dass mehrere Kitten gleichzeitig bei uns auf einen neuen Platz warten,“ erzählt Fuchs. Im ersten Jahr konnte der Verein die Streunergruppe bei der Kläranlage unter Kontrolle bringen, erwachsene Tiere wurden gefangen und zur Kastration gebracht. Es folgten dann im Jahr 2019 die Streunergruppen bei der Tankstelle in Weidling und in der Neugasse. „Die mussten wir leider nach zwei Jahren noch einmal bearbeiten. Offensichtlich wurde von einigen Tierbesitzern die Kastrationspflicht nicht eingehalten, und die Tiere wurden vor der gesetzlichen Kastration ins Freie gelassen“, kritisiert Fuchs.

Neben Hund und Katz kümmert sich die Tierhilfe um Wildtiere. Die Wildtierstation entstand nach und nach. Angie Fuchs hat noch in Erinnerung, dass sich eine Dame auf Facebook mit Facebook-Namen „Hafihof Coreth“ meldete und sich anbot, die Erstversorgung der Wildtiere zu übernehmen. Daraus sollte sich eine wunderbare Zusammenarbeit entwickeln, Bea Coreth ist mittlerweile Obfrau Stellvertreterin der Tierhilfe Klosterneuburg.

Über 800 (!) Tiere wurden im vergangenen Jahr 2022 von Coreth übernommen. Ob die kleine Feldmaus, die von der Familienkatze gebracht wurde ein Bussard, dessen Flügel verletzt oder gebrochen war, der unlängst angeschossene Kaiseradler aus dem Bezirk Tulln.

Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden wurde mit steigendem Bekanntheitsgrad der Tiefhilfe immer besser. Fuchs und ihr Team unterstützten Polizeiinspektionen und Amtstierärzte immer wieder bei Tierabnahmen oder Kontrollen.

Freud und Leid im Tierschutz

„Es gab viele schöne Situationen in den letzten Jahren, allerdings zugleich auch wieder sehr traurige,“ resümiert Angie Fuchs. Einem Tierbesitzer den Tod seines Lieblings mitzuteilen, macht einen selbst sehr betroffen. Es sind kaum Worte zu finden, wenn das Gegenüber zu weinen beginnt. Das ist tatsächlich eine psychische Belastung. Doch auch diese Menschen sind dankbar, nicht ewig auf die Rückkehr des toten Tieres zu warten.“

Dabei unterstützen die Mitarbeiter der Straßenreinigung der Stadtgemeinde, die tote, gechippte Tiere übermitteln, um diese zu identifizieren und so den Besitzer ausfindig zu machen.

Emotionale Momente sind es auch, wenn die Vertreter der Tierhilfe Klosterneuburg an ihre Grenzen stoßen in Zusammenarbeit mit den Amtstierärzten. Zorn, Hilflosigkeit. „Oft sind uns die Hände von Gesetzeswegen gebunden und es lässt kein Eingreifen bei ersichtlichem Tierleid zu. Doch wir kämpfen immer weiter zum Wohl der Tiere.“

Foto: privat

