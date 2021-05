Nach über einem halben Jahr Kulturpause kann nun das Veranstaltungsprogramm wieder anrollen.

In Klosterneuburg sind es vier jungen Cellistinnen – Hannah Amann, Marlene Förstel, Elisabeth Herrmann und Therese Laun, Preisträgerinnen beim Jugendwettbewerb der Wiener Philharmoniker –, die als „Kolophonistinnen“ am Donnerstag (27. Mai) in der Babenbergerhalle ihr breit gefächertes Repertoire an Eigenkompositionen und Bearbeitungen von Stücken für diese außergewöhnliche Musikformation zeigen und damit den Konzertreigen wieder eröffnen.

Walzer, Tango und Film-Musik

Auf dem Programm stehen Musik des Walzerkönigs Johann Strauß, südamerikanische Tangoklänge von Carlos Gardel bis Leonhard Roczeks „Heldinnenleben“ (nach einem Thema aus Richard Strauss‘ „Ein Heldenleben“ op. 40) und Film-Musik-Klassiker von Lalo Schifrin („Mission Impossible“), Dmitri Schostakowitsch und John Williams (Titelmusik „Schindlers Liste“).

Pandemie-bedingt musste das gemeinsame Konzert mit der Musicbanda Franui leider ein weiteres Mal verschoben werden, auf die Strottern muss man aber nicht verzichten, denn sie kommen stattdessen am Dienstag, 8. Juni in der Blech-Besetzung in die Babenbergerhalle, um ihr funkelnagelneues Album „schau di an“ aus der Taufe zu heben.

Die Strottern haben dafür neue Texte von Peter Ahorner vertont, dazu gibt es die schönsten Klassiker des Klosterneuburger Duos zu hören. Besetzung: Klemens Lendl (Gesang, Violine), David Müller (Gesang, Gitarre, Harmonium), Martin Eberle (Trompete, Flügelhorn), Martin Ptak (Posaune, Harmonium). Alle bereits gekauften Karten vom 25. November 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Die Himmel rühmen: Beethovens Vokalwerk

Und ein weiteres Konzert-Highlight wartet im Juni auf Musikliebhaber: Clemens Kerschbaumer (Tenor), Reinet Behncke (Sopran) und Anna An (Klavier) sind am Donnerstag, 24. Juni in der Babenbergerhalle zu hören. Ein kleiner Querschnitt durch Beethovens Vokalwerk wird bei diesem Konzert vorgestellt.

Dass Ludwig van Beethoven nicht nur ein großer Symphoniker war, zeigte er in seinen teils kleinen, feinen und humorvollen Liedern ebenso wie in mächtig auftrumpfenden Klängen, in denen er Stimmungen zaubert, die jenen seiner großen Symphonien oder Klavierkonzerte in nichts nachstehen. Neben bekannten Liedern wie „Ich liebe dich“, „Adelaide“ und „Die Himmel rühmen“ stehen auch kleine Duette und Ausschnitte aus der Oper „Fidelio“ auf dem Programm.

Tickets: 02243/444 273.

Auch der Kindertheater-Zyklus kann nun fortgesetzt werden. Am Freitag, 28. Mai kommen Herbert und Mimi ins Göppingerstüberl (15 und 16.30 Uhr), am 18. Juni folgt Bernhard Fibich („ „Gschamster Diener Teddybär“). am 25. Juni Marco Simsa („Tschiribim – Klezmermusik für Kinder“).

„Frischluftgeschichten“: Outdoorführung im Stift

Auch im Stift Klosterneuburg läuft das Veranstaltungsleben langsam wieder an. So wird im Rahmen des „Museumsfrühlings Niederösterreich“ eine Outdoorführung unter dem Motto „Frischluftgeschichten“ angeboten. Termine: Samstag, 29. Mai, Sonntag, 30.Mai, jeweils 11 Uhr und 13.30 Uhr. Dauer: ca. 60 Minuten, Treffpunkt beim Besucherempfang in der Sala terrena.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung jedoch unbedingt erforderlich unter tours@stift-klosterneuburg.at oder unter 02243 411-212.