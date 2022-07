Klosterneuburg bei E-Auto-Anteil auf Platz 5 in NÖ

Werbung

Der Bezirk Zwettl ist nicht nur Niederösterreichs Bezirk mit dem höchsten E-Pkw-Anteil bei Neuwagen, sondern ist auch österreichweit im Spitzenfeld, wie eine aktuelle Analyse des „Verkehrsclub Österreich“ (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Auch andere Bezirke weisen bereits einen hohen Anteil an E-Pkw auf. Klosterneuburg liegt in diesem Ranking auf dem sensationellen fünften Platz, noch vor der Landeshauptstadt.

E-Pkw sind in Niederösterreich sowohl in Städten als auch in Regionen immer beliebter und werden zunehmend mehr gekauft, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Der Waldviertler Bezirk Zwettl ist heuer Niederösterreichs Spitzenreiter bei den E-Pkw. 22,3 Prozent der im 1. Halbjahr neuzugelassenen Autos fahren ausschließlich mit Strom, das ist im Österreich-Ranking der fünfthöchste Wert. An zweiter Stelle folgt in Niederösterreich St. Pölten Land mit 16,3 Prozent vor den Bezirken Mistelbach (16,1 Prozent) und Krems Land (15,5 Prozent) sowie den Städten Klosterneuburg (15,5 Prozent) und St. Pölten (14,7 Prozent), berichtet die Mobilitätsorganisation „VCÖ - Mobilität mit Zukunft“.

Die andere Seite der Medaille

Die stark gestiegenen Spritpreise führen dazu, dass beim Autokauf der Energieverbrauch eine stärkere Rolle spielt. Elektro-Autos sind deutlich energiesparender als Benzin- und Diesel-Pkw. Für 100 Kilometer benötigen E-Pkw laut Umweltbundesamt im Schnitt 21 Kilowattstunden, Benzin- und Diesel-Pkw mit umgerechnet 66 kWh dreimal so viel. „Mit 21 Kilowattstunden kommt ein E-Pkw 100 Kilometer, ein Pkw mit Verbrennungsmotor hingegen nur 32 Kilometer“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

CO2-Bilanz: E-Auto deutlich besser

Auch die CO2-Bilanz von E-Pkw ist inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung deutlich besser als jene von Pkw mit Verbrennungsmotor. Mit österreichischem Strom-Mix (inklusive Stromimporte) verursachen E-Pkw in der Gesamtbilanz im Schnitt um 58 Prozent weniger CO2 als Benzin- und Diesel-Pkw, wird nur Ökostrom getankt sogar um 74 Prozent weniger, informiert der VCÖ.

