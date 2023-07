„Goldener Igel“ Nummer Sieben für Klosterneuburg

Aktuell verzichten 478 Städte und Gemeinden in Niederösterreich bei der Pflege der öffentlichen Grünräume auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf Torf. So auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg. Diese Grünflächen sind für Bewohnerinnen und Bewohner als auch für Nützlinge wichtige Ort für mehr Lebensqualität.

„Natur im Garten“ setzt sich seit über 20 Jahren für die Ökologisierung von Gärten und Grünräume in Niederösterreich ein. Im Mittelpunkt stehen die drei Kernkriterien: Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf Torf. Zugleich wird großer Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt.

Mit dem „Goldenen Igel“ werden jene Gemeinden ausgezeichnet, die während eines Jahres diese Kriterien von „Natur im Garten“ zu hundert Prozent erfüllen, ihre Leistungen dokumentieren und sich einer Begutachtung unterziehen.

Stolz auf die Mitarbeiter

„Zum siebenten Mal ist nun der 'Goldenen Igel' an Klosterneuburg verliehen worden“, so Stadtrat und Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart stolz. Und weiter: „Unsere Mitarbeiter der Stadtgemeinde haben sich im Bereich der ökologischen Grünraumpflege sehr viel Wissen angeeignet und es freut mich sehr, wenn unsere Anstrengungen von 'Natur im Garten' honoriert werden.“

Neben Klosterneuburg haben noch Absdorf, Fels am Wagram, Grafenwörth, Großriedenthal, Groß Weikersdorf, Kirchberg am Wagram, Königstetten, St. Andrä-Wördern und Zeiselmauer-Wolfpassing im Bezirk Tulln diese Auszeichnung erhalten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Unsere Gemeinden sorgen mit viel Kompetenz, Einsatz und Herzblut für noch mehr Lebensqualität und Umweltschutz in unseren Dörfern, Orten und Städten. Mit der Auszeichnung 'Goldener Igel', 'Natur im Garten' wollen wir das Thema öffentliche Grünraumpflege sowie den Klima-, Arten- und Umweltschutz vor den Vorhang holen“, und die Landeshauptfrau gratuliert den Gemeinden im Bezirk Tulln, „die im letzten Jahr unser Bundesland Niederösterreich noch lebenswerter gestaltet haben.“