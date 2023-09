Ursula Kohut wird Ortsvorsteherin in Weidlingbach

Ortsvorsteherin Traude Balaska musste in diesem Sommer in medizinische Betreuung. „Sie befindet sich glücklicherweise am Weg der Besserung. Nichts desto trotz ist die Ausübung des Amtes gegenwärtig zu beschwerlich“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, „dementsprechend werde ich dem Gemeinderat in der kommenden Gemeinderatssitzung vorschlagen, diese Funktion neu zu besetzen.“

Im Sommer hat die Stadtgemeinde die Aufgaben noch auf unbestimmte Zeit übernommen. Heute, Freitag, 29. September, wird die Ortsvorstehung im Stadtparlament Thema sein. „Dies ist insbesondere aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Kanalausbaus in Weidlingbach und Scheiblingstein geboten“, meint Schmuckenschlager.

Der Kanalausbau wird das größte Investitionsprojekt in der Geschichte der Katastralgemeinde und „muss optimal zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Verwaltung moderiert und begleitet werden“, betont der Bürgermeister. Und: „Für diese Rolle kommen nur Personen in Frage, die sowohl eine starke regionale Bindung als auch kommunalpolitische Erfahrung aufweisen können. Darum entschied ich mich, die ehemalige Gemeinderätin Ursula Kohut zu bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich hoffe, dass der Gemeinderat diesem Vorschlag zustimmt und Frau Kohut mit dem nötigen Vertrauen ausstattet.“