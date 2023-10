AMS-Chef Kopf in Klosterneuburg: Das große Buhlen um Arbeitskräfte

„Ich kann mittlerweile in kein Wirtshaus gehen, ohne dass der Wirt mich fragt, wo Arbeitskräfte sind und ob ich welche mitgebracht habe“, bringt es AMS-Chef Johannes Kopf bei seinem Vortrag im Raiffeisensaal auf den Punkt. Und auch hier muss er – auf der Suche nach Lösungsansätzen – Rede und Antwort stehen.

Dass Arbeits- und Fachkräfte fehlen, davon kann Klosterneuburg ein Liedchen singen: Mit Ende September muss etwa der letzte Fleischer schließen. Aus Personalmangel. Gut eine Woche, nachdem das publik wurde, spricht der AMS-Chef in Klosterneuburg. Und so ist das Thema aufgelegt: Betriebe sperren zu – nicht etwa weil die Wirtschaft schwach oder die Bedingungen in der Stadt schlecht sind, sondern einzig aus Mangel an Mitarbeitenden.

Was in Klosterneuburg dazukommt: Ein verzerrter Arbeitsmarkt, denn aufgrund der hohen Lebenserhaltungskosten sind niedrigere Einkommensschichten weniger vorhanden, weiß Schmuckenschlager – das fehlt vor allem im Dienstleistungssektor.

„Da stellt sich schon die Frage für Städte: Wie kann man Standortqualität schaffen?“, will Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wissen. Und das „ohne, dass sich die Katze in den Schwanz beißt“ – man nämlich so viel in den Arbeitsmarkt stecken würde, dass es mit dem Wirtschaftswachstum nicht mehr in Relation steht.

„Das ist tatsächlich für viele eine große Sorge“, weiß AMS-Chef Kopf, der dazu zwei Punkte anspricht: Einerseits die Arbeitgeberattraktivität – „da geht es um Löhne, aber nicht nur. Etwa auch Arbeitszeiten“. Und: das Verhalten von Kundinnen und Kunden. „Auch wir als Gast werden uns umstellen müssen.“

„Sind auch selber schuld“

Am Fleischer-Sterben „sind wir auch selber schuld. Ehrlich, das hat schon auch damit zu tun, wie und wo wir unser Fleisch kaufen. Und die Jungen wollen nicht mehr Fleischer werden“, meint Kopf. Das ist ein weiteres Problem des Marktes: „Wir konkurrieren derzeit mit allen anderen Branchen – wissen Sie etwa, dass es in Tirol genug Köche gibt? Nur arbeiten die alle in der Industrie bei Swarovski.“

Um Arbeitskräfte zu lukrieren, müssen alle an einem Strang ziehen, ist der AMS-Chef überzeugt. Auch die Region. Kopf: „In Pongau haben wir zum Beispiel eine Arbeitskräfte-Information – das ist eine Person, da zahlen zwei Drittel wir. Dass die Region selber sagt, wir müssen attraktiv sein für Arbeitskräfte, das muss erst entwickelt werden“, weiß der Experte und hofft auf die Zukunft.

Wie wird der Arbeitsmarkt von morgen ausschauen? Flexibler, digitaler, internationaler und ökologischer. Der Zukunfts-Wunsch: „Wenn ich nur eine einzige Maßnahme vorschlagen könnte, dann wäre das flächendeckende Ganztageskinderbetreuung“, so Kopf, der auf Einladung von Josef Höchtl in Klosterneuburg sprach.

Und zu diesem Thema wird wohl auch die nächste Vortragende viel zu sagen haben: Ministerin Susanne Raab, Termin: Mittwoch, 8. November, 19 Uhr.