Europaministerin stellt sieben Forderungen an EU in Klosterneuburg vor

Ein Regenbogen begrüßte Europaministerin Karoline Edtstadler bei ihrem Besuch in Klosterneuburg, und analog zu den sieben Farben des Naturereignisses hatte sie sieben Forderungen an Europa im Gepäck.

Die Europäische Union sei ihr eine Herzensangelegenheit, betont die Ministerin, die auf Einladung der Gesellschaft für Völkerverständigung und ihres Präsidenten Josef Höchtl im Raiffeisen-Saal der Babenbergerstadt sprach. Doch es gäbe auch genügend Herausforderungen im europäischen Kontext, „in den letzten Jahren haben wir die Herausforderungen mehr gesammelt als gelöst“, weshalb Edtstadler nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in der EU vermehrt zu Antworten kommen will. Neuen Schwung erhofft sie sich spätestens von den Europawahlen, die im Frühjahr 2024 stattfinden werden.

Aktuell sind wir Weltmeister der Überregulierung. Karoline Edtstadler, Europaministerin

Eine von Edtstadlers zentralen Forderungen ist die „Rückbesinnung auf die Wirtschaftsmacht Europas“: Die Europäische Union, lange größter Binnenmarkt der Welt, werde heute wirtschaftlich von China und den USA abgehängt. „Wir müssen die Trendumkehr schaffen, die Potenziale unseres Wirtschaftsraums wieder voll ausschöpfen und den Binnenmarkt vollenden. Unser Anspruch ist, Weltmeister der Innovation, der Wertschöpfung und damit der Lebensqualität zu sein. Aktuell sind wir Weltmeister der Überregulierung“, kritisiert die Ministerin. Daten- und Konsumentenschutz müsse man ernst nehmen, dennoch müsse die EU auch in diesem Bereich Hürden für die Wirtschaft abbauen.

Punkt zwei in Karoline Edtstadlers Katalog: „Fokus auf Innovation und Digitalisierung“. Europa solle „die beste digitale Infrastruktur der Welt“ aufbauen, dazu steht Edtstadler für eine deutliche Erhöhung an Forschungsmitteln und Innovations-Förderung. „Ich habe Nobelpreisträger Anton Zeilinger im Flugzeug nach Stockholm getroffen“, erzählt die Ministerin. Auf ihre Frage, wann denn das Beamen endlich möglich sein werde, hätte er geantwortet: „Frau Minister, wenn Sie mehr Geld in Forschung investieren, geht's schneller.“ Die Politik solle Ziele vorgeben, der Wissenschaft in Bezug auf Lösungswege und Technologien freie Hand geben, meint Edtstadler.

Der Zusammenhalt in der EU ist groß wie nie.“ Karoline Edtstadler, Europaministerin

In ihrem dritten Punkt, „Voranstellen geopolitischer Interessen“, führt die Europaministerin aus, dass sich die Union vor Angriffen schützen und eigene Interessen verteidigen können müsse. Sie tritt für ein Europäisches Heer ein, insbesondere der Ukraine-Krieg hätte klar gemacht, wie wichtig gemeinsame Verteidigungsmechanismen seien. An solchen könne sich Österreich trotz aufrechter Neutralität beteiligen.

Daneben müsse man die geopolitische Abhängigkeit von Rohstoffen so schnell wie möglich reduzieren, den Ausstieg aus russischem Gas forcieren, erneuerbare Energien ausbauen.

Im Zuge einer geopolitischen Strategie bekennt sich Edtstadler in Punkt vier ihres Manuskripts zur „Annäherung der Westbalkan-Staaten an die EU“. Staaten wie Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien sollten „rasch, aber mit Hausverstand“ in die Union aufgenommen werden. Das wäre eine „Riesenchance“ für die Wirtschaft, auch was Arbeitskräfte betrifft.

Foto: NÖN, Grabler

„Illegale Migration entschlossen beenden“, das fordert die Europaministerin als gemeinsame Anstrengung der Europäischen Mitgliedsstaaten. „Wir müssen jene daran hindern zu kommen, die keinen Asylgrund haben.“ Wenn diese keine Chance auf ein Leben in der EU hätten, würde das auch den Schleppern den Boden entziehen.

Eine weitere Herausforderung sieht Edtstadler darin, die „Rechtsstaatlichkeit in der ganzen EU sicherzustellen.“ Dabei möchte sie „ohne Schuldzuweisungen in einem Mit- und Voneinander lernen“. Wo einzelne Mitgliedsstaaten vom Pfad der Rechtsstaatlickeit abweichen, trete sie nach Gesprächen aber dafür ein, dass „es dann auch kein Geld gibt“, Förderungen einbehalten werden. „Man sieht dann ja, das funktioniert.“

Mit Punkt sieben, „entscheidende und kluge Schritte gegen die Klimakrise setzen“, beschließt die Europaministerin ihren Vortrag in Klosterneuburg. Sie stehe zu „Klimaschutz mit Augenmaß", doch der Umstieg auf erneuerbare Energien könne „nicht von heute auf morgen“ erfolgen. Dabei werde es nötig sein, auf Übergangstechnologien wie Wasserstoff zu setzen. „Vorschriften, von denen wir im Vorhinein wissen, wir können sie nicht erfüllen, bringen nichts“, ist sie überzeugt.

