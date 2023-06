Klosterneuburger Akademie tritt in Diskurs mit Praktischer Theologie

Am Donnerstag, dem 31. Mai 2023, fand in den Räumlichkeiten der katholischen Hochschulverbindung Welfia eine Veranstaltung der „Klosterneuburger Akademie“ mit Universitätsprofessorin Regina Polak, Institutsvorständin am Institut für Praktische Theologie, statt.

Thema war der synodale Prozess, den Papst Franziskus im Oktober 2021 für die katholische Kirche ausgerufen hat und der im Herbst dieses Jahres in die große Bischofssynode in Rom mündet. Prof. Regina Polak referiert über die Zwischenergebnisse der unterschiedlichen Kontinentalsynoden, den weiteren Prozessablauf sowie ihre eigenen Einschätzungen aus pastoraltheologischer Sicht zu Synodalität in der katholischen Kirche.