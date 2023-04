Ministerin Karoline Edtstadler spricht in Klosterneuburg

In den letzten Jahren konnte die „Österreichische Gesellschaft für Völkerverständigung“ so manche äußerst gut besuchte Veranstaltung in Klosterneuburg organisieren.

Der Vorstand hat sich das klare Ziel gesetzt, interessierte Personen aus den verschiedenen Gesellschaftsbereichen zu Abenden mit hochrangigen informativen Persönlichkeiten einzuladen.

Seither konnten Spitzenpersönlichkeiten aus den verschiedenen Gebieten-wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Diplomatie, Kultur, Religion als Vortragende und Diskutanten gewonnen werden. Zuletzt war es der Finanzminister Magnus Brunner.

„Weltweit gibt es einen gewaltigen Umbruch und unerwartete, öfters völlig neue Herausforderungen müssen bewältigt werden: Und gerade die Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ist schon bisher als sehr kompetente und sattelfeste Verhandlerin und argumentationsstarke Interviewpartnerin aufgetreten. Nun konnte ich Karoline Edtstadler als Vortragende gewinnen“, freut sich der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung, Josef Höchtl.

Am Dienstag, 11. April 2023, 19 Uhr wird Edtstadler im Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg am Rathausplatz 7 einen Vortrag unter dem Titel: „Mein politischer Zugangbei der Bewältigung der kommenden Herausforderungen“ mit anschließender Diskussion halten.

