Verbund Chef erklärt in Klosterneuburg „alles zur Energieversorgung“

Aufgrund der intensiven Berichterstattung über die letzten Veranstaltungen sei er von erstaunlich vielen Personen gebeten worden, zum „heißen Thema Energieversorgung“ einen Spitzenredner zu verpflichten, berichtet Josef Höchtl, Präsident der Gesellschaft für Völkerverständigung. „So habe ich mich bemüht und es ist gelungen, einen langjährigen Freund und CEO/ Vorstandsvorsitzenden der Verbund AG, Michael Strugl, für einen Abend zu gewinnen.“

Der Vorstandsvorsitzende dieses großen Energieversorgers wird nun am Montag, 10. Juli 2023 um 19 Uhr im Festsaal der Raiffeisen Bank Klosterneuburg am Rathausplatz 7 einen Vortrag unter dem Titel „Wie sicher ist die Energieversorgung in Österreich?“ halten und danach zu einer Diskussion zur Verfügung stehen.

Hochkarätige Vorträge in der Babenbergerstadt

In den letzten Jahren konnten wir ja seitens der „Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung“ schon so manche überaus interessante Veranstaltung organisieren, ist Josef Höchtl zurecht stolz. „Wir haben uns im Vorstand das Ziel gesetzt, interessierte Personen aus den verschiedenen Gesellschaftsbereichen zu Abenden mit hochrangigen informativen Persönlichkeiten einzuladen. Seither bemühten wir uns deshalb jeweils Spitzenpersönlichkeiten aus den verschiedenen Gebieten-wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Diplomatie, Kultur, Religion etc. als Vortragende und Diskutanten zu gewinnen. Aufgrund des großen Publikumsinteresses war dies seit Jahren immer möglich.“