Klosterneuburger Frauen-Ausflug ins Zentrum der Macht

65 ÖVP-Frauen Frauen, ein paar Ehemänner und einige Kinder folgten der Einladung von Frauenchefin Stadträtin Katharina Danninger anlässlich des Frauentags das neue Parlament zu besichtigen. Bei wunderschönen Einblicken in das neu sanierte Parlament, in die parlamentarische Arbeit, spannender Diskussion mit Nationalrat Johannes Schmuckenschlager und gute Stimmung konnte der heurige Frauentag im neu sanierten Parlament stattfinden.

„Unser Haus der Demokratie ist ein offenes. Es freut mich ganz besonders, dass so viele unsere ÖVP-Frauen in Klosterneuburg meiner Einladung gefolgt sind und wir einen spannenden Nachmittag und Abend verbringen konnten,“ so Katharina Danninger

Foto: privat

