Wer wird neuer Propst im Stift Klosterneuburg?

Es ist die einmalige Chance, dass wieder Ruhe hinter den Klostermauern der Chorherren eintritt, Missbrauchsvorfälle, der offiziell aus gesundheitlichen Gründen erfolgte Rücktritt des Propsts Bernhard Backovsky, die Übernahme des Administrators Prälat Maximilian Fürnsinn und interne Lagerbildungen unter den 38 Chorherren des Stifts haben dazu beigetragen, das Stift Klosterneuburg seit Jahren in die Schlagzeilen der Medien zu bringen. Nun dürfte aber so weit Ruhe eingetreten sein, dass ein neuer Propst aus den Reihen der derzeit 38 Chorherren gewählt werden kann. Mit Spannung erwartet nun die breite Öffentlichkeit und vor allem ganz Klosterneuburg das Ergebnis der Propst-Wahl am 14. August 2023, das in einer Pressekonferenz am 16. August bekannt gegeben werden soll.

Es waren unruhige Zeiten, die das Chorherrenstift Klosterneuburg in den letzten Jahren erleben musste, obwohl man sich immer bemühte – zumindest nach außen hin – eine gewisse Gelassenheit zu zeigen. Seit November 2020 ist der deutsche Kurienbischof Josef Clemens interimistischer Leiter des Stifts. Im Vorfeld dazu ordnete Rom eine „Apostolische Visitation“ wegen schwerer Missbrauchsvorwürfe an. Prälat Maximilian Fürnsinn, der seit Sommer 2021 als Administrator des Stifts Klosterneuburg tätig ist, kümmerte sich seit seiner Bestellung darum, die interne Ruhe unter den Brüdern wieder herzustellen, nachdem Propst Bernhard Backovsky im Mai desselben Jahres offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Vorwurf an Propst Backovsky

„Die Beauftragung Clemens', eines früheren engen Mitarbeiters von Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., erfolgte nach einer Apostolischen Visitation des Stifts im Sommer 2020, bei der es unter anderem um Missbrauchsvorwürfe gegangen war“, teilte die „KathPress“, die Katholische Presseagentur mit. Im entsprechenden Dekret der zuständigen Kongregation wäre die Einsetzung des Delegaten mit der Feststellung begründet worden, dass „Backovsky die Situation rund um den von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Stiftes begangenen Missbrauch nicht angemessen gehandhabt habe.“

Anfang März 2022 wurde bekannt gegeben, dass die kirchenrechtliche Untersuchung zu Vorfällen und dem Umgang mit sexuellem Missbrauch im Stift Klosterneuburg abgeschlossen sei. Der abschließende Bericht enthielt die Feststellung von „Versäumnissen der früheren Stiftsleitung im Blick auf die Unterbindung beziehungsweise Aufarbeitung von Missbrauchsfällen sowie sexuellen Fehlverhaltens von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Klosterneuburger Stiftes,“ so die KathPress weiter. Daher sei dem emeritierten Propst Backovsky eine kirchenrechtliche Monitio (Ermahnung) erteilt worden.

Fürnsinn: „Das Gemeinsame über das Eigene stellen.“

Prälat Maximilian Fürnsinn hatte in den vergangenen zwei Jahren als Administrator immer wieder den notwendigen Vergemeinschaftungsprozess im Stift betont. Das Gemeinsame müsse über dem Eigenen stehen.

In der Vergangenheit seien dagegen oft Einzelinteressen im Vordergrund gestanden. Ziel müsse es sein, dass die Kommunität so weit geeint sei, dass sie aus ihrer Mitte einen neuen Propst wählen kann und man gemeinsam in die Zukunft geht. Das dürfte nun schlussendlich gelungen sein.

Das Stift Klosterneuburg wollte zur bevorstehenden Propst-Wahl der Presse gegenüber kein Statement abgeben.