Neuer Dechant für das Stift Klosterneuburg

Nachdem die Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren des Stiftes Klosterneuburg ihren Mitbruder Anton Höslinger zum Propst wählten, traten sie neuerlich zusammen, um seinen Stellvertreter, ihren Stiftsdechant, zu wählen. Ihre Wahl fiel auf Mitbruder Clemens Galban, der nun für die kommenden sechs Jahre Propst Anton Höslinger unterstützt.

Clemens Timothy Suarez Gal­ban, geb. 1964 in Morristown (New Jersey, USA), wurde am 14. Juni 1997 zum Priester geweiht und trat 2002 in das Stift Klosterneuburg ein. Er war als Kaplan in Bergen (Norwegen) und in der Stiftspfar­re tätig. Danach wurde er Pfarrer in den Pfarren Kritzendorf und Höf­lein. Er wirkt seit 2006 als Gastmeister des Stiftes und seit 2021 als Begleiter der Novizen und Junioren sowie als Pfarrvikar in der Pfarre Floridsdorf - am 26. September 2023 wurde er zum Stiftsdechant gewählt.