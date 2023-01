LH in Klosterneuburg: „Wir brauchen Anpacker und nicht Anpatzer“

Werbung

„Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres, bei dem keiner weiß, was es bringen wird. Doch ‚geht nicht‘ gibt es nicht“, so die Devise der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die beim traditionellen Neujahrsempfang der ÖVP Klosterneuburg im Binderstadl für die nahende Landtagswahl und somit ihrer Wiederwahl für die nächsten fünf Jahre zur Landeshauptfrau warb.

Es war klar, dass der diesjährige Neujahrsempfang der Klosterneuburger Volkspartei dazu dienen soll, die Werbetrommel für die ÖVP, sprich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, zu rühren. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager machte die Veranstaltung bewusst zum Wahlkampftag.

Geht nicht, gibt es nicht.“ JOHANNA MIKL-LEITNER Landeshauptfrau

Diesen Wahlkampf fand der Bürgermeister noch nie so untergriffig. Er nahm die politischen Mitbewerber Grüne, SPÖ und FPÖ aufs Korn. Die Grünen mit ihrem Wunsch nach leistbarer Energie, aber ihrer Kritik an der Besteuerung der Energiebetriebe, die SPÖ als fadenscheinigen Verteidiger der Demokratie und vor allem die FPÖ. „Regieren, aber anständig – welches Menschenbild haben die? Wir kennen das Ibiza-Video! Für wie blöd hält die FPÖ die Menschen?“ Nur um irgendetwas zu fordern – da mache die ÖVP nicht mit. Trotz der vielen Angriffe halte Mikl-Leitner das Niveau in Niederösterreich hoch.

Mit gebündelter Polit-Kraft aus Klosterneuburg – Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann und Landesrat Jochen Danninger – kam die amtierende Landeshauptfrau Johannes Mikl-Leitner in den Binderstadl.

„Wir in Niederösterreich haben auf die globalen Krisen Antworten gegeben, haben dort unterstützt, wo es am dringendsten war“, so die Landeshauptfrau, die das gute Miteinander von Stadt, Bezirk und Land betont. Sie verweist auf die Erfolge der letzten fünf Jahre ihrer Führung des Landes, auf Klosterneuburg mit dem ISTA als Forschungsstandort, auf Klosterneuburg als Kulturstandort mit seiner Oper, auf den Ausbau im Bereich der Pflege und im Bereich der Schulen.

Mit Danninger und Kaufmann sei die Stadt hervorragend im Land vertreten. Und Mikl-Leitner zur Wahl: „Die Menschen werden am 29. Jänner eine wichtige Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die sie erst 2028 korrigieren können. Was die anderen politischen Mitbewerben wollen, ist nicht konstruktiv, sondern destruktiv.“

Untergriffigkeit und das Schlechtreden schade dem Vertrauen der Menschen in die Politik. Sie sei für einen Weg miteinander und hofft auf ein Miteinander nach der Wahl. „Das muss ein Ende haben, weil es dem Land schadet“, so Mikl-Leitner abschließend, „es braucht Anpacker und nicht Anpatzer.“

